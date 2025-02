Joaquín Sánchez y Susana Saborido: recordamos su romántica boda en pleno huracán Claudia Bavel

Joaquín Sánchez y Susana Saborido cumplen 20 años como casados el próximo mes de julio. Era una caluroso día de verano de 2005 cuando se daban el sí quiero en la iglesia Mayor de El Puerto de Santa María, la localidad gaditana que vio nacer al astro del balón. Para celebrar sus bodas de plata, renovó sus votos hace unas semanas en Las Vegas y al ritmo de Elvis Presley. Un divertido momento que compartieron con sus dos hijas, Daniela y Salma, y que precedía al huracán Claudia Bavel.

Las conversaciones del ex futbolista con la estrella de OnlyFans han puesto en tela de juicio su matrimonio con la mujer de su vida. Lejos de plantear la sombra de la duda o de sentirse dolida, Susana ha redoblado la confianza en su marido y exteriorizó su apoyo a Joaquín con una storie besándose y el mensaje «siempre juntos, mi vida». De puertas para afuera, la polémica con Bavel no ha afectado lo más mínimo a una pareja que lleva junta más de media vida.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido. (Foto: Gtres)

Joaquín Sánchez y Susana Saborido vivieron el epicentro de su amor con una romántica boda a la que no le faltó casi ni un vecino de El Puerto. Tanto fue así que por momentos se descontroló y se necesitó que la Policía interviniera para escoltar a la novia al altar. El habilidoso diestro era un ídolo de masas, muy querido por todos y gente de toda Andalucía quería compartir con ellos el gran día.

Una de las anécdotas más recordadas la protagonizó el que fuera presidente del Real Betis Balompié, Manuel Ruiz de Lopera. El mandatario verdiblanco se presentó en la ceremonia con el trofeo de Copa del Rey que semanas atrás había ganado el equipo hispalense al Osasuna, en una final disputada en el extinto estadio Vicente Calderón.

Joaquín y Susana, con Manuel Ruiz de Lopera y el trofeo de Copa del Rey. (Foto: Gtres).

Un momento un tanto surrealista que el propio Joaquín recordaba así: «Mi boda fue el no va más. A mí me dicen que tengo que volver a pasar por eso, y no paso. Había gente que ni conocía. Desde el altar veía a chavales que venían de la playa con los pies llenos de arena. Estaba lleno… y apareció Lopera con la Copa del Rey». Incluso, el presidente animó a Susana a que la levantara tras darse el sí quiero. Puro sentimiento bético.

Los mensajes entre Joaquín y Claudia Bavel

El propio Joaquín definió el día de su boda como «Un show, como nuestra vida entera». Un espectáculo que ahora ha producido su entrega más desagradable. La filtración del chat entre el deportista y Claudia Bavel, publicada en primicia por Ni que fuéramos Shhh, ha supuesto un reto importante para el matrimonio.

Joaquín se encontraba en Barcelona, negociando el fichaje del por entonces jugador del Barça, Vitor Roque, por el Betis. Por la noche y ya en el hotel, se produjo un intercambio de mensajes muy polémico. «Si te apetece una copita me la tomo», le propuso él. Sin embargo, en el último momento se echó marcha atrás: «Estoy con un colega y me da cosa dejarle aquí». Aún así, dejó la puerta abierta: «Te iba a decir de tomarla aquí tranquilitos, pero ya es tarde. El día que coincidamos será de órdago».

Claudia Bavel

La conversación entre ambos fue subiendo de tono: «Amor, es que no te conozco como para irme a tomar algo a tu habitación», dijo ella. «Me pasa lo mismo, por eso no te lo he dicho», contestó él. Finalmente, Bavel dejó patente su desazón por no encontrarse con el gaditano: «Me da pena no conocernos y más estando tan cerquita», dijo. Antes de dar por zanjada la conversación, ella recalcó: «Jope, es que me has dejado con todas las ganas. Me tendré que tocar. Busca una solución para vernos».