Iker Casillas es "mejor futbolista que amante", según su última novia, Claudia Bavel

La imagen pública de Iker Casillas sigue cayendo en picado, no sólo por su actitud con los medios de comunicación, aplicando toques e ironía y soberbia sin justificación ante las preguntas de los reporteros (como ya hiciera en su pasado más brillante aunque no se conociera públicamente). Los testimonios de las mujeres que han compartido más que una café con el ex guardameta, y su actitud ante las mismas, están ayudando a hacer olvidar el perfil de San Iker que un día el encumbró en la gloria, como ejemplo a seguir también en lo personal.

La última en no dejarse un detalle en el tintero acerca de esta faceta, cada vez menos desconocida de Casillas, ha sido Claudia Bavel, la modelo de Only fans que asegura que Casillas y ella eran novios formales a pesar de que Iker ha mirado hacia otro lado al ser preguntado por unas fotos con ella compartiendo hotel.

Claudia Bavel en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La bella modelo de contenido para adultos ha acudido al programa de televisión ¡De Viernes! sin miedo y llevando consigo su conversaciones telefónicas y los audios de Iker con los que ha querido abalar su testimonio. Bavel asegura que, hasta hace escasos días, el deportista la trató como su pareja y así la presentó a compañeros de profesión como Figo o Michel Salgado. Un paso adelante después de varios meses de relación secreta: «Conocí a Iker a través de las redes sociales, interactuamos con likes y al final empezamos a hablar por chat privado». Un comienzo tras el cuál llegaron las conversaciones más emocionales e íntimas, que ha puntualizado eran «de todo tipo».

Tras varios encuentros privados llegó el momento, como ha relatado la modelo, de que su relación cambiara para ser algo más que una historia de encuentros puntuales: «Nosotros siempre hemos tenido una relación que ha habido momentos que sí que ha sido abierta por la distancia, básicamente, y sí que ha habido momentos en los que hemos estado más unidos».

Claudia Bavel en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Precisamente en el momento en el que se vieron las imágenes en la portada de una revista y se hiciera público lo que Claudia ya entendía como un noviazgo en toda regla ya que su relación ya se suponía cerrada, Iker cambió de actitud negando, según ella, a mayor: «Ahora mismo estoy un poco triste porque pensaba que, después de haberlo hecho oficial, iba a darme mi lugar. Actualmente tengo miedo de que mi relación con él se acabe porque se haya hecho pública», ha relatado después de confirmar que el ex portero merengue ya no contesta a sus mensajes. Un modus operandi por parte de Iker que parece haberse repetido, según el testimonio de algunas de las mujeres con la que ha mantenido contacto.

Un perfil bajo como amante

Ante esta situación Bavel ha decidido contarlo todo. Su motivación, como ella misma ha trascendido es que su historia no sea uno como la del resto de mujeres con las que Casillas habría hecho bomba de humo dejando en entredicho su perfil personal (sea cual sea su ocupación o estatus social). De este modo, tranquila y sin dudar en ningún momento en el relato de su historia, Claudia no ha tenido inconveniente en valorar a el ex marido de Sara Carbonero como amante: «es mejor como futbolista que como amante», dejando claro que lo que más le sedujo de él no fueron, precisamente, sus dotes amatorias.

Iker Casillas durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Completamente confiada en su relato, la usuaria de Only fans, fue más allá y desveló los detalles de la intención de Iker de ser padre en un futuro: «Sí que es verdad que cuando vino a Barcelona fue la primera vez que hablamos de futuro y que hablamos de ciertas cosas que quizás no habíamos hablado antes, fue la primera vez que me comentó de tener hijos». Claudia asegura que Iker compartió con ella la intención de tener hijos cuando sus vástagos junto a Sara Carbonero cumplieran 15 o 16 años.

El mensaje libre y directo de Claudia a Iker

Más allá de valoraciones acerca del testimonio de la joven, es un hecho que el contacto entre ella e Iker es real, como mostraron las imágenes de la fotografías exclusivas de uno de sus últimos encuentros. También parece un hecho, a juzgar por los audios de Casillas, que la relación personal era una realidad entre ambos. Y es que, citando las propias reflexiones de Iker acerca de las fotografías, un audio valdría también «más que mil palabras» si nos ceñimos al tono de las mismas llamando novia a Claudia.

De este modo, y sin miedo al qué dirán, Bavel se animaba a lanzar un mensaje mirando a cámara al que, a juzgar por su comportamiento, ya es, gracias al ghosting, su ex: «No entiendo por qué no me has contestado al último mensaje, no entiendo por qué me das like y me sigues y no me contestas y no entiendo por qué dices que en las fotos no ves nada», mostrando así mucha más valentía que su interlocutor que bien podría estar dando significado al refrán popular manchego del Santo Pajares: arde el santo y queda la paja.