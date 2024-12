Iker Casillas y María José Suárez se han convertido en dos de los protagonistas de la crónica social de nuestro país en las últimas horas. La publicación de unas imágenes de ellos juntos disfrutando de una velada con amigos en Madrid ha provocado que acaparen la primera plana mediática.

El comunicado de Iker Casillas

Lejos de mantenerse en un segundo plano, Iker ha querido dar su versión de los hechos a través de un breve comunicado que ha compartido en su cuenta de X (antiguo Twitter). «Si coincido con María José, nos saludaremos siempre», ha comenzado diciendo.

Iker Casillas durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Es más, hasta compartiremos mantel. Son más de 20 años que nos conocemos», ha añadido, pronunciándose así sobre el reportaje que protagoniza con la que fuera Miss España en 1996.

Las imágenes de Iker y María José

Han salido a la luz unas imágenes en las que aparecen Iker Casillas y María José Suárez de lo más cómplices compartiendo confidencias por las calles de Madrid. Conocida era su amistad, sin embargo, ahora se ha hecho público un reportaje en la revista Semana con el que se confirma la excelente relación que mantienen. El citado medio comparte que el ex jugador de fútbol y la presentadora estuvieron acompañados por un grupo de amigos hasta que, en un momento de la noche, cogieron un taxi para irse solos a una conocida discoteca de la capital.



Publicación de Instagram de Iker Casillas. (Foto: Redes sociales)

Eso no es todo, porque cabe destacar también que dos días antes de que se hicieran públicas las mencionadas imágenes, Iker publicó una foto en blanco y negro en su cuenta de Instagram. Se trata de un post en el que aparece mirando al objetivo de la cámara con una media sonrisa. Sin embargo, lo más llamativo de esta publicación es el comentario de María José Suárez. «Ojú…», escribe, añadiendo un icono de una bomba.

María José Suárez se pronuncia

Ante los hechos ocurridos, María José Suárez también se ha pronunciado a través de una videollamada en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3. «Es que no he visto ni las fotos ni sé qué ha salido ni nada. Me acaba de llamar Andrea para decirme que estaba mañana en portada, pero no tengo ni idea y hasta que no vea las fotos…», ha comentado con una sonrisa. Después, desde el plató intentaron averiguar más detalles, pero la modelo insistió en que sólo le quedaba un 2% de batería y que se tenía que ir.



María José Suárez por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

Estas fotografías han visto la luz después de que María José Suárez se convirtiera en una de las protagonistas del papel cuché el pasado verano tras su sonada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, con quien mantuvo una relación sentimental de 3 años.