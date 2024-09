Sara Carbonero e Iker Casillas han dado un golpe sobre la mesa. Aunque siempre han mantenido su vida privada al margen de los rumores y no han respondido a las especulaciones, ahora han tomado medidas firmes para desmentir las recientes afirmaciones sobre sus dos hijos en común. La ex pareja ha emitido un comunicado a través de sus respectivos perfiles en Instagram con el que piden «respeto» para los todavía menores de edad. «Nunca solemos pronunciarnos sobre nada que tenga que ver con nuestra vida personal, y así seguirá siendo», comienza el escrito.

«El motivo que nos lleva a escribir estas líneas es pedir encarecidamente a quien corresponda que deje de hablar inmediatamente, mención aparte la ligereza y desinformación con la que se está tratando el tema, de nuestros hijos menores de edad en medios públicos. Tanto Iker como yo estamos unidos y alineados en todas las decisiones importantes, así como en la educación y protección del bienestar de los niños, de 8 y 10 años. Son edades en las que se forma su personalidad y su autoestima, y resulta totalmente contraproducente que se vean expuestos a algo así», continúa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sara Carbonero (@saracarbonero)

«El motivo de saltarnos este ‘código’, que siempre hemos elegido, el del silencio, no es ya solo la tergiversación, la especulación grave y las barbaridades que tenemos que escuchar, sino porque hablamos de dos menores, vulnerables, que no tienen nada que ver con este mundo, más allá de ser hijos de quienes son. Los niños son sagrados. Los niños no se tocan. No todo vale», termina el comunicado que, inmediatamente después de hacerse público, ha despertado un sinfín de reacciones y comentarios entre los seguidores de ambos protagonistas y en la crónica social de nuestro país. «Cuánto siento que tengas que aclarar algo así. Un beso enorme para todos», ha comentado Sara Sálamo. «No sé lo que ha pasado, pero 100% de acuerdo con vosotros ¡Los niños no se tocan!», escribía por su parte Núria Cunillera, esposa de Xavi Hernández.