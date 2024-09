El inesperado y tenso momento entre Isabel Jiménez y Sara Carbonero frente a la prensa

El pasado martes, 10 de septiembre, la exposición homenaje a Pedro del Hierro que conmemora el 50º aniversario de la firma reunió a una gran cantidad de celebridades en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Entre los asistentes estuvieron Isabel Jiménez y Sara Carbonero. A diferencia de la primera, esta última no atendió a la prensa a su llegada. No obstante, la presentadora de Informativos Telecinco no tuvo ningún inconveniente en responder a las preguntas que sus compañeros de profesión le realizaron en referencia a su íntima amiga.

En los últimos días, varios titulares del país han señalado que los hijos de Sara Carbonero e Iker Casillas se han decantado por poner el apellido de su madre en sus camisetas de fútbol para no sentir la presión de la trayectoria de su padre sobre el campo. Como no podía ser de otra manera, los reporteros aprovecharon la intervención de Isabel para preguntarle sobre este aspecto, algo a lo que no tuvo ningún reparo en contestar. «He estado con ellos esta semana y me trajeron unas zapatillas a casa en las que pone Lucas Casillas. Me las dieron para mis hijos porque estaban nuevas. Ósea que yo sepa… Yo de esa noticia no tengo constancia», decía. A pesar de todo, Jiménez añadió que ahora hablaría con ella. Y dicho y hecho así lo hizo.

Isabel Jiménez en un evento de ‘Pedro del Hierro’. (Foto: Gtres)

Cuando terminó el evento, Isabel y Sara salieron del museo donde se celebró el acto agarradas del brazo. La prensa aprovechaba la presencia de la ex pareja de Casillas para preguntarle por los rumores de crisis con Nacho Taboada y era en ese momento cuando Jiménez, cumpliendo con su palabra delante de las cámaras, le preguntó por los apellidos que utilizaban sus hijos para jugar al futbol, algo a lo que Sara contestó de una manera tensa e inesperada. «Tampoco quiero hablar de mis hijos […] Sabéis que yo de esas cosas nunca hablo. Está todo muy bien y yo estoy contenta. Nos vemos más tranquilos otro día», decía. Acto seguido se subió a un taxi con su amiga para regresar a casa.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en un evento de ‘Pedro del Hierro’. (Foto: Gtres)

Una larga amistad

Hasta ahora, Sara e Isabel nunca habían protagonizado una tensa escena como la mencionada. Las dos periodistas se conocieron en el año 2011, justo cuando Jiménez se incorporó a la plantilla de Informativos Telecinco. En ese momento, Carbonero presentaba la sección de Deportes y, a partir de entonces, se convirtieron en inseparables. De hecho, Isabel fue uno de los mejores apoyos de Sara cuando fue diagnosticada de cáncer de ovarios.

En más de una ocasión, ambas han utilizado sus redes sociales para dedicarse emotivas palabras que dejan más que claro la estrecha relación que mantienen. «Te mereces una vida llena de sonrisas de vuelta, como la que tú dedicas a cada persona con la que te cruzas. De viajes, de bailes, de karaokes, de puestas de sol en Aguadulce, de chupitos a orillas del mar de Menorca después de la tormenta, de paseos por el Duero, de amor. De que tus hijos sepan la pedazo de mamá que les ha tocado. De éxito profesional,porque te dejas la piel en cada proyecto y porque eres noble, honesta y buena. Y a poder ser, que todo esto yo lo vea cerquita porque no me imagino mi vida sin ti. Te quiero mucho, mi optimista preferida de tacones imposibles», escribió Sara en su perfil de Instagram el 14 de febrero de este año.

Su amistad es tan fuerte que incluso decidieron crear su propia marca de ropa. Su nombre es Slowlove y tiene un catálogo de prendas boho y modernas. En 2021 se asociaron con Tendam y empezaron a trabajar dentro de Cortefiel.