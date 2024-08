La férrea amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez no es ningún secreto. Cada vez que pueden, las periodistas comparten con sus miles de seguidores en redes sociales sus planes juntas, ya sea de tipo social o profesional. Así, qué duda cabía que las veríamos aprovechando al máximo el verano. Sara e Isabel pusieron rumbo a Almería, tierra natal de la presentadora de Informativos Telecinco, para disfrutar de unos días de relax entre amigas. Prueba de ello son las imágenes que ambas han difundido en sus respectivos perfiles de Instagram, donde suman a más de tres millones de seguidores.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez han repatido su tiempo en la ciudad andaluza entre momentos de diversión con amigas tales como Vanesa Martín o Raquel Perera, en Cabo de Gata; y el desarrollo de proyectos de significativo impacto social. «Cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme…Almería, 2024. Ojalá todos alcancemos nuestra playa», ha escrito la que fuera mujer de Iker Casillas y madre de los dos hijos del ex guardameta del Real Madrid C.F.

Estos días de Sara Carbonero e Isabel Jiménez llegan en un momento especialmente significativo para la natural del Corral de Almaguer. Y es que fue hace escasas semanas cuando Sara hizo saltar todas las alarmas sobre su estado de salud al compartir una fotografía desde el hospital. Pese a que la imagen no tenía más explicaciones, sólo la frase «las mañanas de hospital dan para mucho», y la propia Sara no quiso revelar la razón en el centro médico, preocupó a los internautas. «Entre estas paredes se valora mucho más cualquier gesto, cualquier detalle, cualquier soplo de aire fresco. Cualquier buena noticia (…) En los pasillos y en la cafetería me cruzo con muchísimas personas que siempre dejan paso en el ascensor y saludan sonrientes, como lo hago yo. Son los ‘códigos’ de este lugar, donde todos sabemos la necesidad de cariño y afecto en estos días interminables», rezaba parte del escrito.

El especial viaje de Sara Carbonero

Tras pasar unos días en Almería, en compañía de su íntima amiga, Sara Carbonero ha hecho las maletas para viajar, junto a UNICEF, a la agencia de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York y que suministra ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Ha sido ella misma quien ha confirmado dicho información a través de su perfil en la ya citada red social. «Vamos con todo, camino de conocer una realidad terriblemente dura y sobrecogedora. Necesaria de contar y plasmar en imágenes. Sé que será un viaje difícil tanto física como emocionalmente. Ojalá sirva para remover conciencias», ha escrito.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que la periodista colabora con esta asociación, pues fue en el año 2019 cuando Sara Carbonero se convirtió en embajadora oficial de UNICEF.