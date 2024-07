Sara Carbonero preocupa con una nueva imagen desde el hospital

Sara Carbonero es un libro abierto. Al menos a ojos de sus más de tres millones de seguidores en Instagram. Y es que esta red social se ha convertido en todo un ventanal a su día a día. Si recientemente la periodista compartía unas emotivas imágenes en las que hablaba abiertamente sobre las secuelas que arrastra tras las sesiones de quimioterapia a las que se sometió desde que fuera diagnosticada con cáncer en 2019, y recayera después en 2021; ahora ha publicado una foto tomada desde la habitación de un hospital, en la que se ve un portasueros con un aparato médico cúbico.

La imagen no tiene más explicaciones, sólo la frase «las mañanas de hospital dan para mucho». Algo que ha hecho saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de la que fuera presentadora de Informativos Telecinco si bien es cierto que Sara Carbonero no ha querido revelar la razón de su presencia en el centro médico. En este sentido, no se sabe si la foto ha sido tomada desde una cama, una silla, o si la periodista se ha personado en el lugar para acompañar a un familiar, pasar consulta, o seguir un tratamiento para sí misma.

Stories de Instagram de Sara Carbonero. (Foto: Redes Sociales)