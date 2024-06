Sara Carbonero se ha abierto en canal. La periodista ha vuelto a hacer gala de su fortaleza y valentía al hablar a través de su perfil de Instagram, donde reúne más de 3 millones de seguidores, sobre cómo afrontó el cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019. Mediante un texto, la comunicadora ha hecho una pequeña introducción antes de sincerarse como nunca.

«Vaya por delante que soy malísima con los selfies en el espejo pero anoche quería probar unas luces nuevas. Que si un ojo bizco, que si muy seria, la mirada melancólica, que si te sonríes mucho a ti misma es muy forzado», ha comenzado diciendo. «Lejos de la frivolidad que pueda parecer, yo cuando me miro al espejo, lo hago para tomar conciencia de mí misma, lo utilizo como herramienta clave para mejorar mi autoestima», ha comentado.

A su vez, Sara ha indicado que por causas de la vida ha transitado épocas en las que huía de mirarse al espejo porque no se reconocía. «Llegué incluso a pasar tres o cuatro meses sin mirarme en uno», ha asegurado. «En una de esas, al acabar el sexto y último ciclo de quimioterapia, yo estaba en la cama, sin poder moverme y mi hijo mayor se tumbó conmigo», se ha sincerado.

Ha sido entonces, cuando Sara Carbonero ha contado el diálogo que tuvo con el pequeño. «Después de mirarme detenidamente muy raro me dijo : Mamá, es que tienes las cejas grises y no pareces tú’. Yo por entonces, precisamente por no mirarme ignoraba que había perdido todo el pelo de las cejas, que son las que enmarcan la mirada y dan personalidad al rostro», ha explicado.

«No sabía muy bien cómo salir de ahí y se me ocurrió decirle: ‘¿Y pestañas? ¿Has visto que me queda una única superviviente ? ¡Una! ¡Las más valiente!’

Intentó arrancármela , por supuesto, muerto de risa y empezamos una guerra de almohadas y después, a otra cosa. Tengo esa conversación grabada como muchas otras incómodas, en las que gracias a su capacidad de adaptación fue todo menos traumático», ha confesado.

«A día de hoy, cuentan orgullosos a sus amigos cuando mamá tenía el pelo ‘como un chico’. El día que me vieron así por primera vez, les llevé unos puzzles para desviar su atención, como me dijo la psicóloga. Pero no resultó, como dice la canción: No quitaron sus ojos de mí, corriendo incluso alguna tímida lágrima por sus mejillas. Luego, empezamos a buscar fotos de actrices y cantantes monísimas con pelo corto y nos pusimos con el puzzle», ha proseguido contando la periodista. «Las carcajadas llegaron cuando en ese mismo verano salía en la tele un anuncio de champú que grabé meses antes con mi larga cabellera meneándola para delante y para detrás. El colmo de los colmos. Esto sirvió para que los enanos me imitaran y me animaran: ‘Ya pronto volverás a hacerlo, mamá. Y, además, ya no tendrás las cejas grises’», ha terminado diciendo Sara Carbonero.

Cáncer de ovario

El 10 de mayo de 2019, Sara Carbonero tuvo que afrontar una de las peores noticias de su vida. En una revisión rutinaria, los médicos le vieron un tumor maligno de ovario. Motivo por el que tuvo que pasar por quirófano. Después comenzó un tratamiento de quimioterapia y, afortunadamente, se recuperó.

A principios de 2021, la periodista se sometió a una nueva intervención en la Clínica Universidad de Navarra, de Madrid. En aquel momento se dijo que había tenido una recaída, pero su entorno lo desmintió. Un año después, a finales de 2022, Carbonero volvió a pasar por la mesa de operaciones en el citado centro hospitalario. Ingreso que afrontó con mucha fuerza y optimismo.