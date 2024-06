La bonita conversación que Sara Carbonero ha tenido con su hijo Lucas en su cumpleaños

Sara Carbonero tuvo dos hijos durante su relación con Iker Casillas: Martín y Lucas. Este último ha cumplido ocho años y la periodista le ha felicitado a través de su cuenta de Instagram, un espacio donde acumula 3.5 millones de seguidores. Ha aprovechado para desvelar la conversación que ha tenido con su pequeño, una charla cargada de significado que demuestra la bonita conexión que hay entre ellos.

La periodista es celosa de su intimidad e intenta mantenerse al margen de los medios, pero ha hecho una excepción porque el 2 de junio es una fecha especial para ella. Antes de enseñar las imágenes de Lucas ha hablado con él y el menor le ha hecho un comentario precioso: «Mamá, este año felicitame con fotos de cuando era pequeño, por favor». «¿Por qué cariño?», le ha preguntado Carbonero. A lo que el joven ha respondido: «Es que era tan feliz. Ahora también, ¿eh? Pero bueno, es que así me ayuda a recordar de dónde vengo para saber dónde voy».

La felicitación de Sara Carbonero a su hijo. (Foto: Instagram)

Esta charla demuestra que Sara ha transmitido su sensibilidad a toda la familia. Dejando a un lado su faceta de presentadora, Carbonero tiene un gran talento para escribir. No es la primera vez que emociona a sus fans lanzando reflexiones. En esta ocasión le ha dedicado unas tiernas palabras a su hijo menor, de quien se siente profundamente orgullosa.

La carta de Sara Carbonero a su hijo Lucas

En una publicación que ya acumula más de 100.000 ‘me gustas’, Sara Carbonero ha abierto su corazón y le ha rendido un bonito homenaje a su pequeño. «Hoy es tu día, el día que llevas esperando exactamente los otros 364. El día que vives con más ilusión de todos. Desde que naciste supiste que ibas a ser una revolución vital en casa, que buscarías tu hueco y tu manera de decir estoy aquí: soy diferente y único. Lo que no intuíamos era el nivel de aprendizaje que viviríamos contigo cada día».

La felicitación de Sara Carbonero a su hijo. (Foto: Instagram)

La comunicadora ha puesto en valor las virtudes que tiene su pequeño. «Tu rebeldía, sentido del humor, tus ocurrencias, tu curiosidad sin límites, tus ojos siempre abiertos al mundo, tu sonrisa inigualable. Consigues meterte a la gente en el bolsillo sin pretenderlo. Vas dejando huella allá por donde pasas».

«Nuestra rockstar, el más bailongo y descarado, el que no se conforma ni sigue patrones. El más disfrutón, pero también el más responsable, el colibrí, el alma libre. La sinceridad sin límites ni filtros. Y bajo todo esto tan evidente, tu sensibilidad, tus ganas de que todo el mundo esté feliz a tu alrededor. Todo lo que sabes, todo lo que callas».

La felicitación de Sara Carbonero a su hijo. (Foto: Instagram)

El delicado momento de Iker Casillas

Iker Casillas ha adoptado una postura diferente a la de su ex: él no ha usado sus redes para felicitar al pequeño Lucas. Hay que recordar que el empresario está atravesando un momento delicado porque acaba de fallecer su abuela Nica. Este fin de semana compartió la triste noticia con sus seguidores de Instagram.

Iker Casillas, durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Casillas disfruta de una conexión excelente con sus pequeños, pero ha optado por no hacer ningún comentario sobre el cumpleaños de Lucas. En el lado opuesto tenemos a Sara, quien se ha explayado a través de una carta donde da las gracias al pequeño por tener un temperamento tan enérgico.

«Hoy me toca darte las gracias por salvarnos tantas veces con tus carcajadas y ocurrencias. Por pintarnos un horizonte lleno de luz y esperanza. Por hacernos la vida fácil, por haberte adaptado a tantos cambios. Por las veces que ha ido a un ritmo que no era el tuyo sin rechistar, por tus no pasa nada».

Los dos hijos de Sara Carbonero e Iker Casillas han hecho que la ex pareja siga unida tras la separación, una ruptura fechada en 2021.