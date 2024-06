Iker Casillas rinde un emotivo homenaje a su abuela fallecida: "Por todos aquellos ratos"

Iker Casillas ha tenido que hacer frente a un golpe muy duro: la muerte de su abuela Nicasia. Disfrutaba de una conexión especial con ella, así que le ha rendido un emotivo tributo a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 20 millones de seguidores. El ex futbolista es bastante celoso de su intimidad, pero ha hecho un esfuerzo para que sus fans conozcan la bonita relación que mantenía con su familiar.

Iker Casillas ha publicado tres fotos personales. En primer lugar una dándole la mano a su abuela en la cama del hospital, después un retrato de la fallecida y para terminar una instantánea fechada en 2022 donde aparecen otros miembros del clan. El empresario ha acompañado este último material de un texto breve, pero cargado de significado: «Mi abuela y sus hermanos. Mis tíos-abuelos. Buena comida, buena tarde, Buen fin de semana a todos».

Junto a la foto de Nica ha escrito: «Por todos aquellos ratos y por los bocatas de salchichón. D.E.P abuela». Unas sentidas palabras que no han tardado en generar repercusión.

Imagen que ha publicado Iker Casillas. (Foto: Instagram)

Casillas se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del sábado a raíz de este triste suceso. Todo el mundo sabe siempre ha estado muy unido a su familia y a sus orígenes, por eso sufrió tanto durante la pandemia ocasionada por el coronavirus. En 2020 estuvo un tiempo sin visitar Navalacruz (Ávila), el pueblo donde proceden sus progenitores.

«¡Vamos, abuela Nica! ¡Ya queda menos para esos mega bocadillos de salchichón con mortaleda! ¡Y para darme mis 100 perrillas para chuches!», escribió durante esta etapa.

La abuela de Iker Casillas. (Foto: Instagram)

El lado más familiar de Iker Casillas

A pesar de ser uno de los futbolistas más importantes de nuestro país, Iker Casillas se comporta como si fuera una persona normal. Su leyenda queda en un segundo plano cuando decide desconectar en Navalacruz, donde se siente realmente querido. En una de sus entrevistas confesó que allí estaba tan cómodo porque nadie le pedía fotos: es uno más.

Para conocer mejor a Iker Casillas hay que acudir al documental Colgar las alas, un proyecto que presentó junto a sus padres. Gracias al mismo podemos acercarnos a la persona que hay detrás del mito. Una persona sencilla cuyos valores son los mismos que le inculcaron cuando era pequeño.

Iker Casillas con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Durante su infancia, Casillas estuvo muy unido a Nica, de ahí que sufriera tanto durante la pandemia. No podía reunirse con ella para protegerla, algo que se le hizo cuesta arriba. «Sufro cuando no puedo ver a mi abuela después de tanto tiempo fuera de casa. Ahora no puedo ir a verla. Espero que esto sea algo pasajero y demos con una vacuna. Y poder ir a ver a mi abuela todos los días».

Su relación actual con Sara Carbonero

Sara Carbonero, en un evento. (Foto: Gtres)

Iker Casillas se separó de Sara Carbonero en 2021, pero entre ellos sigue habiendo una relación cordial. Tanto es así que la periodista organizó una exclusiva fiesta para celebrar su cumpleaños e invitó a Casillas, padre de sus dos hijos. El empresario coincidió con Nacho, pareja actual de Sara. Es decir, forman un equipo estupendo.

A pesar de que no se ha pronunciado públicamente, es probable que la comunicadora se haya puesto en contacto con su ex para darle el pésame. Este fin de semana Sara está fuera de Madrid participando en una campaña publicitaria que ha compartido en su cuenta de Instagram, quizá por eso no haya podido desplazarse para estar cerca de Casillas en estos momentos.