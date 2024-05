La reacción alérgica de Iker Casillas hace más de 10 años ¿por un injerto capilar?

Iker Casillas se ha convertido en noticia esta semana debido a una foto que ha publicado en sus redes sociales y que no ha tardado en convertirse en tendencia. El ex marido de Sara Carbonero ha cambiado de look y ha compartido esta decisión con sus seguidores. Como no podía ser de otra forma, las alarmas no han tardado en sonar. ¿Se ha hecho un injerto capilar? El empresario madrileño ha celebrado su 43 cumpleaños modificando su estilo, pero ¿es la primera vez?

La última polémica que ha protagonizado Casillas recuerda a un momento que tuvo lugar en 2011, hace más una década. El antiguo jugador del Real Madrid reapareció visiblemente cambiado y dio un paso adelante para zanjar los rumores. Aseguró que había tenido una reacción alérgica, pero ahora se barajan otras opciones. ¿Es posible que se hubiera hecho otro retoque?

Iker Casillas, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Casillas siempre se ha caracterizado por su buena reputación. Cuando se separó de Sara Carbonero, en 2021, atravesó una situación delicada, pero todo esto forma parte del pasado. Ahora vuelve a estar tranquilo, a pesar de que sigue sintiéndose incómodo cuando le preguntan por su vida privada. Entonces, ¿por qué publicó una foto sin pelo, sabiendo que esto iba a generar muchos comentarios?

Las dos imágenes de Iker Casillas sin pelo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas)



Son muchos los rostros conocidos que se han hecho un injerto capilar, así que no sería de extrañar que Iker Casillas hubiera seguido estos pasos. Él no ha comentado nada al respecto, pero sus redes están repletas de preguntas sobre este tema. El empresario acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram, así que la polémica que se ha originado entra dentro de lo normal.

«¿Te has puesto pelo tú también?», le pregunta un usuario. Otro ha sido más directo y ha afirmado: «No es que esté calvo, es que ha tenido que raparse para ponerse melena». El ex de Sara Carbonero se ha limitado a decir: «Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir, con 43».

Iker Casillas, en un evento. (Foto: Gtres)

El revuelo ha llegado hasta tal punto que ha reaccionado hasta Julio Iglesias. Hay que señalar que el cantante lleva un tiempo retirado de la vida pública y solo usa sus redes para las ocasiones especiales, pero se ha puesto en contacto con Casillas para felicitarle por su cumpleaños: «Querido Iker, Un abrazo muy fuerte».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas)

Parece que Iker no se siente incómodo, pues ha publicado una nueva foto sin pelo bajo el título: «Buenas tardes, nos vamos de aventura».

La reacción alérgica de Iker Casillas

En 2011 tuvo lugar un suceso que ahora ha cobrado un sentido especial. Iker Casillas reapareció en el Partido de la Ilusión con la cara hinchada. Los rumores no tardaron en activarse, pero él aseguró que todo había sido por una reacción alérgica. «Parece que me he peleado con Rocky Balboa», declaró antes de entrar en el Palacio de los Deportes.

El por entonces futbolista bromeó con la prensa: «Parece me he pegado con 20 personas, pero no. Cualquier cosa que comas te puede dar alergia, le pasa a mucha gente».

Estas declaraciones vuelven a estar de actualidad porque uno de los efectos secundarios de los injertos capilares son hinchazones en la cara. ¿Es posible que hace una década se sometiera a este retoque? De momento habrá que esperar para ver si el empresario responde a la gran pregunta.