Begoña Gómez y Pedro Sánchez han vuelto a elegir la Residencia Real de La Mareta (Lanzarote) para pasar sus vacaciones de verano. Sin embargo, este 2025, su estancia en la isla no ha sido igual que la de años anteriores. Y es que a diferencia de otras ocasiones, el matrimonio apenas ha salido del palacete.

Hasta ahora, siempre ha sido habitual ver al presidente del Gobierno y a su mujer visitando mercadillos y restaurantes típicos de la zona, así como también era común que fueran fotografiados disfrutando de paseos familiares en bicicleta mientras saludaban a los vecinos. Sin embargo, con la crisis que acontece en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro ha decidido reducir al máximo sus apariciones públicas y pasar la mayoría de sus vacaciones en el interior de la residencia mencionada. Una actitud por la que también ha optado Begoña, quien tampoco está atravesando por un buen momento mediático.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez. (Foto: Gtres)

Y es que en las últimas horas, el juez Juan Carlos Peinado ha acordado imputar a la esposa del jefe del Ejecutivo y a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación en la contratación de esta última como su asistente. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha fijado la citación como investigada de Gómez para el día 11 de septiembre a las 10.30 horas. Una situación que vuelve a situar en el punto de mira a Pedro Sánchez y a su familia.

Así, prácticamente por obligación, Begoña Gómez y Pedro Sánchez han decidido marcarse un perfil bajo que todo apunta a que no cambiarán con la última implicación de la que hasta ahora siempre le había gustado ejercer de primera dama. No obstante, aunque apenas estén saliendo de la Residencia Real de La Mareta en medio del revuelo mediático, lo cierto es que no están prescindiendo de lujos dentro del palacete, donde incluso disponen de playa privada. Sin duda, podría decirse que son unas vacaciones muy alejadas del socialismo que hasta ahora siempre predicaban.

Junto a ellos se encuentran sus dos hijas, Ainhoa y Carlota, quienes siempre han optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Gracias a las declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista que concedió al podcast La Pija y la Quinqui, salió a la luz que la mayor y la primera mencionada estaba estudiando psicología, así como la pequeña acaba de graduarse en bachillerato. Por ahora, se desconoce la especialización por la que habría optado para continuar con sus estudios.

Por otro lado, tal y como pudo confirmar OKDIARIO, los padres de Pedro Sánchez también están disfrutando de la Residencia Real de La Mareta. De hecho, este periódico ha sacado a la luz las primeras imágenes de la madre del presidente, Magdalena Pérez-Castejón en la playa privada a la que se accede desde las dependencias del palacete.