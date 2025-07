El otro gran fiasco protocolario de Pedro Sánchez y Begoña Gómez con los Reyes

En medio de la crisis política que acontece en nuestro país, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, han reaparecido delante de las cámaras durante una cena previa al comienzo de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. La velada tuvo lugar en los Reales Alcázares de Sevilla, donde la esposa del presidente del Gobierno acaparó todas las miradas por no cumplir con el código de vestimenta. Pero eso no fue todo, y es que el matrimonio también protagonizó un grave error de protocolo por no pararse a posar con Sus Majestades y tener que volver para la fotografía protocolaria.

Como no podía ser de otra manera, la escena no ha tardado en ser comentada en la red, algo que ha vuelto a sacar a la luz otros desplantes y fallos de protocolo que Pedro Sánchez ha protagonizado durante su mandato delante de don Felipe y doña Letizia. Sin ir más lejos, el 12 de octubre de 2018, durante el tradicional besamanos del Palacio Real que transcurre tras el acto por el Día de las Fuerzas Armadas, el presidente del Gobierno y su mujer, se colocaron al lado de Sus Majestades después de estrechar sus manos, como si formaran parte de la Familia Real, saludando a todos los presentes de la misma manera que lo hacían los Reyes.

Después de varios segundos, al servicio de Protocolo de Casa Real no le quedó más remedio que acercarse a Pedro y a su mujer y, de la manera más discreta y correcta posible, para decirles que se retiraran, algo que el matrimonio aceptó. Así, con un rostro serio y desconcertado, se marcharon de la sala, dejando para el recuerdo un momento que, a día de hoy, se sigue recordando.

Como no podía ser de otra manera, la escena no tardó en generar multitud de comentarios en la red que no dejaron en muy buen lugar al político. «No es un error, es soberbia», «Su cara lo dice todo», «Pedro Sánchez es el símbolo de una época de mediocridad y postureo barato», «Poco nos pasa con un presidente así», «Da vergüenza ajena», «Quería ser más que el rey», escribieron algunos internautas.

El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez. (Foto: Gtres)

Esta no ha sido la única vez que Pedro Sánchez ha tenido que ser advertido por el servicio de Protocolo de Casa Real. Un año después del incidente mencionado, concretamente durante el desfile militar del 12 de octubre de 2019, el presidente decidió situarse prácticamente al lado de los monarcas, algo que tuvo que rectificar de inmediato, reduciendo el paso y dejando por delante a los Reyes.