Farmacéutica, íntima amiga de la Reina Letizia y mujer de Jaime Anglada: así es Pilar Aguiló

El cantante mallorquín Jaime Anglada continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras ser atropellado la pasada madrugada del 8 de agosto. El músico circulaba en moto cuando, de repente, fue embestido por un coche cuyo conductor se dio a la fuga. Según el último parte médico que ha trascendido, está «estable dentro de la gravedad y pendiente de evolución clínica», pero, desde el principio, ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos más cercanos, quienes no se han separado de él en ningún momento. Entre todos, sin duda destaca su mujer, Pilar Aguiló, quien se ha consolidado como uno de los pilares más firmes del amigo del Rey Felipe VI en estos duros momentos.

A pesar del vendaval mediático que hay generado en torno a la salud de su marido, Pilar ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano ante la adversidad y no ha realizado declaraciones públicas sobre lo sucedido, mostrándose completamente centrada en el padre de sus hijos y en su pronta recuperación. No obstante, ha sido inevitable que su hermético perfil haya despertado una gran expectación debido a su presencia constante en el hospital mencionado.

Jaime Anglada en Madrid. (Foto: Gtres)

Pilar Aguiló nació en Palma en 1976, tiene 49 años y lleva casada con Anglada desde hace más de dos décadas, con quien tiene dos hijos en común, Julia y Jaime. Es licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona, así como también está especializada en nutrición. Después de trabajar en varias farmacias, en 2015 dio un gran paso en su carrera y decidió fundar su propio negocio basado en farmacia, dietética y cosmética biológica. Es un centro llamado Nutrición Activa y, El Español asegura que en sus consultas ofrece tratamientos personalizados, asesoramiento nutricional y terapias basadas en fitoterapia y el uso de plantas medicinales. Una labor que le ha convertido en todo un referente en las Islas Baleares.

Entre sus amistades más estrechas se encuentra la Reina Letizia. Se conocen por los veranos que han compartido en la isla de Mallorca, aunque lo cierto es que su relación se caracteriza por mantenerse en todo momento lejos del foco. No obstante, el pasado 2024, la esposa del monarca fue vista junto a sus hijas y la Reina Sofía entrando en el establecimiento de Pilar, así como también varios medios señalan que es habitual que la madre de la heredera al trono invite a su amiga a la piscina de Son Vent, la residencia de verano de los Reyes. Cabe destacar que sus respectivos maridos (don Felipe y Jaime) también son íntimos amigos, por lo que esta situación estaría siendo muy complicada para la Familia Real.

La última aparición pública antes del accidente de Pilar y Jaime Anglada fue el 4 de agosto de 2025, fecha en la que se celebró la tradicional recepción real en el Palacio de Marivent y volvieron a compartir momentos especiales con sus amigos, los Reyes de España.