Begoña Gómez reaparece en Sevilla y no cumple con el protocolo en la cena con los Reyes

Los Reyes don Felipe y doña Letizia han ejercido este domingo de anfitriones en la cena previa al comienzo de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Una velada que se ha celebrado en los Reales Alcázares de Sevilla y a la que han asistido importantes personalidades de todo el mundo. Más de un centenar de invitados entre los que se han encontrado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la ONU, António Guterres, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al-Thani, así como el presidente Pedro Sánchez y su mujer.

Esta recepción que ha supuesto el pistoletazo de salida de esta cumbre, que se celebra por primera vez en España tras otras ediciones en Monterrey (México), Doha (Catar) y Addis Abeba (Etiopía).

Begoña Gómez con los Reyes en Sevilla. (Foto: Gtres)

El Patio de las Doncellas del Real Alcázar de Sevilla se ha convertido en una improvisada pasarela en la que doña Letizia ha brillado con luz propia. La Reina ha rescatado de su armario un precioso diseño de Carolina Herrera, con falda de vuelo y tirantes anchos y en un espectacular color azul con detalles dorados bordados. Un modelo que estrenó en Argentina en 2019 y que esta vez ha combinado con unos zapatos destalonados dorados de tacón kitten heel, en lugar de con las sandalias de altísimo tacón que eligió cuando lo llevó por primera vez.

Otra de las asistentes más elegantes ha sido la mujer del presidente de la Junta de Andalucía, Manuela Villena, que ha dado una lección de estilo enfundada en un impresionante diseño de la colección de Roberto Diz x The IQ Collection, esto es, la colaboración entre el modista e Inés Domecq. Tanto ella, como doña Letizia han cumplido a la perfección con el código de vestimenta requerido en esta ocasión, pero no lo ha hecho así Begoña Gómez.

Begoña Gómez saludando a los Reyes en Sevilla. (Foto: Gtres)

La arriesgada elección de Begoña Gómez

La mujer del presidente del Gobierno ha reaparecido en público después de varios meses alejada de los focos a consecuencia del escándalo que la rodea y que está siendo investigado por las autoridades. La última vez que se la vio en un acto oficial fue a finales del mes de noviembre, también en Sevilla, durante la celebración del 41 Congreso Federal del PSOE. Hace algunas semanas se filtraron también unas imágenes de Gómez -con muletas- durante la graduación de una de sus hijas.

Para esta cita, la esposa de Sánchez ha escogido un bonito vestido hasta los pies de la firma Teresa Helbig, con escote cerrado y manga larga. Un diseño que no ha cumplido con el código de vestimenta que se había indicado para el evento -cóctel-, por lo que ha llamado mucho la atención que Begoña Gómez haya apostado por este estilismo, en especial, por las altas temperaturas de los últimos días. El código de vestimenta indicado no es algo obligatorio, pero sí se recomienda seguirlo, como han hecho la Reina Letizia y Manuela Villena, por ejemplo.

Begoña Gómez con los Reyes en Sevilla. (Foto: Gtres)

Un error de protocolo

Al margen de la llamativa elección de estilo de Begoña Gómez, otra de las cosas que ha llamado la atención ha sido el doble saludo del presidente y su esposa a los Reyes. Tal como ha trascendido, Sánchez y Begoña saludaron a don Felipe y doña Letizia los primeros, pero no se pararon a posar con ellos, según cabía esperar. Esto ha provocado que hayan tenido que volver para la fotografía.

El jefe de Protocolo de la Casa del Rey asumió públicamente la responsabilidad de esta confusión y le pidió disculpas al presidente, que no le dio mayor importancia. No obstante, no es la primera ocurre algo de esto. De hecho, durante la recepción en el Palacio Real por el 12 de octubre en 2018, Sánchez y su esposa se quedaron junto a los Reyes tras saludarles, como si fueran también anfitriones. Fue el equipo de protocolo el que les indicó que tenían que retirarse y dejar a don Felipe y doña Letizia solos para que continuara la línea de saludos.