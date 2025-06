Tamara Falcó se planta contra Pedro Sánchez: le llama mafioso y muestra su apoyo a Donald Trump

La crisis política que acontece en nuestro país no está pasando desapercibida para nadie. Ni si quiera para los VIP, los cuales, muchos de ellos, están dejando a un lado su hermetismo para compartir públicamente sus opiniones acerca de todo lo que está ocurriendo en el Gobierno español. Una de las últimas en hacerlo ha sido Tamara Falcó, quien durante su participación en la última tertulia de actualidad de El Hormiguero, el pasado 26 de junio, se ha mostrado muy contraria a Pedro Sánchez y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Los colaboradores comenzaban a debatir sobre la última entrevista que ha concedido Felipe González a Onda Cero, donde ha señalado que la ley de amnistía es «un acto de corrupción política» y que, si no hay un cambio, el partido socialista no contará con su voto en las próximas elecciones. Ante estas declaraciones del que fuera presidente del Gobierno, la marquesa de Griñón ha decidido pronunciarse al respecto. «Al final hemos visto a un PSOE, que me da pena llamarlo PSOE. […] El PSOE era un partido admirable, y tanto si eres del PP como si eres del PSOE, por lo menos se respetaban una serie de normas», comenzaba a decir.

Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. (Foto: Atresmedia)

«Ahora mismo lo que vemos con el partido de Sánchez es simplemente una mafia, una mafia donde hay un montón de gente imputada. Donde no se respetan ni las reglas del juego, ni siquiera las reglas de lo que es moral», sentenciaba. La hija de Isabel Preysler continuaba asegurando que ya no quedaban políticos como los de antes: «Los de ahora utilizan el nombre de un partido para sus propios fines. Es totalmente distinto a lo que hacían Felipe González o tío Miguel Boyer. Ellos eran tecnócratas, luchaban por su país y lo que están es intentando dejarnos sin dinero ahora», zanjaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Hormiguero (@elhormiguero)

Pero esto no ha sido todo. Tamara Falcó también ha aprovechado su presencia en el programa de Atresmedia para pronunciarse sobre el paso de Pedro Sánchez por la Cumbre de la OTAN, donde se mostró en contra de la subida del 5% del presupuesto militar que exige Donald Trump. Una actitud con la que la aristócrata se ha mostrado en contra. «Es que si has firmado un papel que dice que vas a pagar el cinco, tienes que pagar el cinco… De todas maneras, el incremento en defensa no está mal considerando. Nos tenemos que defender», concluía, dejando claro que apoyaba la directriz que había impuesto el presidente de los Estados Unidos.