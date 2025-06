Donald Trump cumple 79 años. El Presidente de los Estados Unidos es uno de los hombres más poderosos y, por qué no, virales del mundo. Por segunda vez, el político ganó las elecciones en su país bajo el lema Make America Great Again el pasado 5 de noviembre. A lo largo de su paso en la Casa Blanca o como empresario, Trump ha dejado momentos que pasarán a la historia y es que la primera vez que pisó la residencia más famosa de Washington ya era un rostro conocido tanto en la sociedad como en la televisión. Lo cierto es que el gobernante nunca ha pasado desapercibido, tampoco en el cine, donde protagonizó un cameo en una conocida película. Además, uno de los sellos distintivos del marido de Melania Trump es su naturalidad y es que, como cualquier ser humano de a pie también tiene fobias a pesar de su poderosa imagen ante el planeta.

¿Qué es la germofobia que padece Donald Trump?

La germofobia, también conocida como misofobia, es un temor patológico a los microbios, bacterias y gérmenes. Es decir, por lo general, el político americano tiene un gran miedo a la suciedad, por lo que continuamente está alerta en lugares que salen de su zona de confort. Como consecuencia de ello, las personas que padecen esta fobia están continuamente limpiando o evitan tocar objetos o personas que están sucias.

Donald Trump en un acto. (Foto: Gtres).

Este miedo del marido de Melania Trump es algo reconocido por él mismo. La primera vez que hizo pública esta fobia fue en el año 1993 -hace más de dos décadas-. El Presidente de Estados Unidos -que, por cierto, es muy contrario a la ideología de Sánchez-, reconoció en un programa de radio de Howard Sten que tenía verdadero temor a los gérmenes. Sin embargo, no ha sido la única vez que ha hablado sobre ello, si no que lo hizo también en Trump: The art of the comeback, un libró en el que explicó que esta fobia es también la razón por la que es más reticente a la hora de estrechar las manos, ya que considera que es un riego para él a la hora de contagiarse de bacterias de la calle.

Su cameo en Solo en casa 2

Que Donald Trump sea caricaturizado no es ninguna novedad. En series como Los Simpsons han hecho referencia al político en varias ocasiones y es que el cine se ha inspirado en el Presidente de Estados Unidos en varias ocasiones.

El cameo de Donald Trump en ‘Solo en casa’. (FOTO: PELÍCULA ‘SOLO EN CASA’)

Sin embargo, una de sus apariciones en la industria cinematográfica más sonadas fue en 1992 cuando hizo un cameo en Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, una de las producciones más vistas en el mundo. Concretamente, Donald Trump aparece en una secuencia en el vestíbulo del conocido Hotel Plaza, en el centro de Nueva York, donde coincide con el protagonista de la película, Macaulay Culkin. «Aceptamos ponerlo en la película, y cuando la proyectamos sucedió algo inesperado: la gente vitoreó cuando Trump apareció en pantalla. Así que le dije a mi editor: ‘Déjalo así, es un momento para la audiencia’.», dijo Chris Colombus, el director de esta proyección.