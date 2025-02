El curioso regalo que Elon Musk le ha hecho a Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca

La Casa Blanca ha negado que Donald Trump haya nombrado a Elon Musk responsable legal del Departamento de Eficiencia. No obstante, entre ambas figuras hay una relación cordial, tanto es así que el fundador de X (antiguo Twitter) se ha dejado ver en la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. Varios medios americanos aseguran que llevaba un curioso regalo: un Air Force One de peluche valorado en 15 euros. Algunos ha aprovechado para recordar la polémica que une a Trump con la citada compañía.

«No, no estoy contento con Boeing. Les lleva mucho tiempo hacerlo, ya sabes, el Air Force One, nosotros adjudicamos ese contrato hace mucho tiempo. Podríamos comprar un avión o conseguir un avión, o algo así», ha declarado el marido de Melania Trump. Como no podía ser de otra forma, la polémica no se ha hecho esperar, de ahí que haya llamado tanto la atención lo que ha hecho el creador de Tesla.

La conexión entre Donald Trump y Elon Mask ha despertado el interés de la prensa internacional. El presidente ha negado que su compañero influya en sus decisiones, pero no son pocos los que consideran que sí cuenta con su opinión. La Casa Blanca ya lo ha aclarado todo, pero el último movimiento del empresario no ha hecho más que disparar las teorías.

Donald Trump y Elon Musk. (Foto: Gtres)

«Aunque no se han revelado detalles sobre el motivo de su visita, la imagen del magnate sosteniendo la versión de juguete del icónico avión presidencial», informan en el medio TVV Noticias. Hay que tener en cuenta que Trump nunca ha disimulado su vínculo con Musk. La cadena FOX ha analizado esta relación y ha contado con unas declaraciones exclusivas del político, quien considera que determinados sectores están empeñados en separarles.

«Quieren vuestro divorcio, quieren que empecéis a odiaros el uno al otro. ¿Sabéis que están haciendo eso, no?», pregunta un periodista. A lo que Donald Trump responde: «Elon me llamó y me dijo: están intentando separarnos. A lo que le respondí: absolutamente».

Curiosidades de Elon Musk

Elon Musk en un acto. (Foto: Gtres)

Aunque pueda parecer extraño de pensar, la sintonía entre Elon Musk y Donald Trump es el dato menos curioso de la trayectoria del fundador de X. El empresario tiene a sus espaldas una trayectoria contundente, y repleta de cuestiones que han despertado el interés del público. Ha intentado proteger su vida privada, pero algunos datos han salido a la luz, como por ejemplo que tiene un hijo al que quiso llamar X Æ A-12. Es una combinación de letras y números que hace referencia a su avión preferido.

Las autoridades no le dejaron, así que Musk terminó escogiendo X AE A-XII Musk, pero todo el mundo conoce al joven como: «el pequeño X».

El empresario está muy integrado en educación de sus hijos, de hecho creó una escuela para que recibiese unas clases diferentes: Ad Astra. En latín significa «hacia la estrellas» y consiste en buscar una formación más amplia que no se encuentra ninguna escuela estadounidense. Quizá haya debatido sobre este tema con Donald Trump, pues es un asunto que le importa mucho, por eso la familia de algunos de sus trabajadores también tienen permitido asistir a estas clases.