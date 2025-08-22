La Reina Letizia se ha convertido en un icono de estilo a nivel internacional. Sus looks no causan furor únicamente en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras, sobre todo, cuando hace algún viaje internacional. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la coronación del rey Carlos III en 2023. Unas celebraciones en las que doña Letizia se convirtió en una de las más elegantes, tanto en la recepción previa que el monarca ofreció en el Palacio de Buckingham como en la propia ceremonia en la Abadía de Westminster.

Mientras que para el acto principal la Reina apostó por un sofisticado diseño en color rosa de Carolina Herrera con bordados en la parte superior y un original tocado recubierto con una redecilla de Balel, en la recepción previa, doña Letizia deslumbró con un vestido verde pistacho con fruncido en la cintura de Victoria Beckham. Un guiño al país anfitrión que fue muy aplaudido.

La Reina Letizia en Londres. (Foto: Gtres)

Aunque no era la primera vez que doña Letizia apostaba por la marca -y tampoco la última-, la diseñadora británica reaccionó a este detalle de manera efusiva: “Es un gran honor vestir a La Reina de España, siempre tan elegante en uno de mis vestidos!!! ¡Está espectacular! Besos”, escribió en su perfil en las redes sociales. Además, en unas declaraciones a la revista Vogue, Beckham aseguró que se había emocionado mucho al ver a la Reina con el modelo: “No la conozco en persona, pero la encuentro hermosísima y elegante. Nunca se equivoca en términos de moda”, sentenció. Debido al impacto de este look, la diseñadora recuperó el tono y apostó por patrones similares en sus colecciones posteriores.

Los Reyes Felipe y Letizia en una recepción en el Palacio de Buckingham en Londres. (Foto: Gtres)

El vestido verde pistacho de Letizia

Aunque ya han pasado varios años, ahora un conocido perfil en las redes sociales que se dedica a seguir los pasos de estilo de doña Letizia ha vuelto a hacer mención al vestido y ha compartido un post con una referencia a una web en la que se puede adquirir un modelo inspirado en este look a un precio más reducido: «La Reina Letizia de España causó una impresionante impresión en un elegante vestido verde lima con fruncido, un verdadero guiño a las tendencias de la moda británica. Esta pieza también ha desfilado en las pasarelas de París y ha sido usada por iconos de estilo como Bella Hadid y Kendall Jenner. Inspirada en este exquisito diseño, nuestra versión combina sofisticación con comodidad», reza la web, en la que se vende por un precio de 189 dólares

Además de este modelo de la Reina Letizia, la página también tiene otros vestidos inspirados en los looks de la esposa de Felipe VI, así como en otras royals, en especial, en Kate Middleton, princesa de Gales. Todos ellos con precios que no llegan a los 200 dólares.