Sofía Suescun ha recibido otro gran varapalo tras unos días en los que se ha convertido en una de las protagonistas indiscutible de la actualidad social tras los rumores de infidelidad a su novio, Kiko Jiménez, con Juan Faro. Es histórico que, cada verano, este clan protagonice polémicas en televisión. Si el pasado año la influencer puso fin a su relación con su madre, Maite Galdeano, -con la que no se habla desde entonces-, en estas últimas semanas la creadora de contenidos ha roto su vínculo con su hermano Cristian. A ello se le suma su gran crisis de reputación por su escándalo con el culturista gallego, que ha intentado solucionar a golpe de posado con su chico, con el que tenía pensado irse de viaje lejos de España sin éxito alguno -ya que su vuelo finalmente fue cancelado por riesgo de accidente-.

En medio de este contexto, Sofía ha explotado y ha tocado fondo. La de Pamplona, sumida en una profunda tristeza al no poder huir del país junto a su chico -con el que parece que su relación va viento en popa a pesar de la presunta deslealtad-, ha reaparecido en sus redes sociales con los ojos llorosos.

Sofía Suescun, en una crisis total

Este verano no está siendo nada fácil para Sofía -aunque en su perfil personal aparente que su vida sigue en orden-. A finales del mes de julio salió a la luz que la influencer se había distanciado de su hermano Cristian, con el que siempre había estado muy unida -incluso en la polémica con su madre-. Sin embargo, el mayor de los hijos de Maite Galdeano tuvo un acercamiento con su progenitora y, por ende, se posicionó en contra de su hermana y, sobre todo, de su cuñado -del que dijo que no se había portado bien con Sofía y que incluso le habría sido desleal-.

Juan Faro y Sofía Suescun. (FOTO: TELECINCO)

Fruto de este desencuentro familiar, salió a la luz una noticia que no dejaba en buen lugar a Sofía. Aunque el foco estaba puesto en la supuesta infidelidad de Kiko -lo cual, dejaba a Suescun en una posición de víctima-, trascendió a los medios que la influencer fue realmente la verdugo de la relación tras mantener encuentros íntimos con Juan Faro. Aunque el culturista en un primer momento prefirió no dar declaraciones, finalmente «confirmó» sin confirmar su idilio con la ex concursante de Gran Hermano.

Como era de esperar, las pruebas no se hicieron esperar y, recientemente, TardeAR desveló que incluso había material audiovisual de la infidelidad de Sofía a Kiko con el de Galicia -al que ambos empezaron a seguir en redes, aunque Suescun dio un paso más y contactó con él a través de mensaje privado-.

Sofía Suescun preocupa a sus seguidores. (FOTO: REDES SOCIALES)

Sin embargo, parece que el ex de Gloria Camila ha hecho caso omiso a la polémica y, en las últimas horas, estaba dispuesto a viajar con su chica para alejarse de los focos sin éxito. Tras la cancelación de su vuelo, Suescun ha reaparecido en redes con los ojos llorosos -y aunque se desconoce el motivo de su tristeza, lo cierto es que la joven tiene varios frentes abiertos-. Ha sido una seguidora de la ex tertuliana la que, preocupada, le ha dicho que tenía un mal aspecto, a lo que Sofía le ha respondido: «Como me conocéis». Unas palabras con las que Suescun parece confirmar que no atraviesa un buen momento personal.