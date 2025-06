Última hora sobre la olvidada guerra que Sofía Suescun mantiene con su madre, Maite Galdeano

Han pasado varios meses desde que Maite Galdeano se lanzó a las redes sociales para contar el drama que estaba viviendo. Culpó de todo a Kiko Jiménez, asegurando que el colaborador ha manipulado a Sofía Suescun. La influencer tiene una versión distinta. Defiende que su novio nunca le ha condicionado en nada y promete que es Maite la que le obligaba a hacer ciertas cosas. Después de casi un año, la situación sigue igual, aunque ya casi nadie se acuerda del conflicto.

La primera en dar un paso adelante fue Sofía Suescun, quien aceptó una invitación del programa ¡De Viernes!. Dio explicaciones y reconoció que no quería saber nada de su madre, pues se habían cruzado muchos límites que no estaba dispuesta a permitir. Fuentes cercanas al caso determinaron que Sofía estaba dispuesta a emprender acciones legales para tomar distancia. Maite no estaba respetando su espacio y la situación era muy tensa.

Sofía Suescun en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Kiko Jiménez trabaja de colaborador en Fiesta, espacio presentado por Emma García los fines de semana. Gracias a esta plataforma pudo defenderse de las acusaciones que estaba recibiendo. Dejó claro que no quería saber nada de Maite Galdeano y confesó que su relación nunca había sido tan idílica como parecía. Durante un tiempo guardó las apariencias por el bien de Sofía, pero en el fondo no soportaba algunos comportamiento de su suegra.

Última hora sobre la guerra familiar

La batalla familiar de los Suescun va mucho más allá que una simple discusión. Cristian, el otro hijo de Maite Galdeano, ha estallado y ha admitido que nunca se ha sentido a gusto con su madre. Según contó en su momento, no recibía el mismo trato que su hermana, a pesar de que hacía muchos esfuerzos por salir adelante. Pero Maite creía que no eran suficientes y siempre le recordaba que Sofía Suescun tenía una trayectoria brillante.

Sofía Suescun, Cristian Suescun y Kiko Jiménez. (Foto: Gtres)

Hay dos bandos bien diferenciados: por un lado están Sofía, Kiko y Cristian y por el otro Maite y algunos familiares que esta tiene en Zaragoza. Lo curioso es que, según ha contado la influencer, Galdeano ha estado mucho tiempo alejada de su tierra. No quería saber nada de los suyos, pues se había enfrentado a ellos por una serie de problemas que no han terminado de desaparecer.

Una boda que nunca llega

Kiko Jiménez y Sofía Suescun han hablado de sus planes de boda en más de una ocasión. El principal obstáculo era Maite Galdeano, pero ahora ya no cuentan con ella, así que tienen el camino libre. La influencer se ha legado a vestir de novia para alguna campaña y ha admitido que tiene ganas de pasar por el altar. No obstante, el gran momento no acaba de llegar.

Lo que sí es evidente es que dentro de la lista de invitados no figura el nombre de Maite, al menos de momento. Esta última no sólo ha ofendido a Kiko Jiménez, también a la familia política de Sofía. Esa es la razón por la que todos piensan que el conflicto nunca se resolverá.