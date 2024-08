El estremecedor relato de Sofía Suescun, entre lágrimas, con un mensaje directo a su madre

Sofía Suescun ha roto su silencio. Después de que su madre cargara duramente contra ella y su pareja, Kiko Jiménez, la ganadora de Gran Hermano 16 ha concedido una entrevista al programa ¡De viernes! donde se ha sincerado como nunca sobre la verdadera relación que siempre ha mantenido con Maite Galdeano y su versión sobre lo ocurrido los últimos días.

Tras visualizar los videos que su progenitora había publicado en las redes sociales, donde la tachaba de «sinvergüenza», «hipócrita compulsiva» o «envidiosa», Sofía confesaba que prefería no reconocerla: «No quiero creer que esas palabras las siente de verdad. Quiero creer que es fruto de unos celos donde ella considera que soy de su propiedad y que si no sale todo como está en sus planes, todos somos malos», explicaba.

Sofía Suescun en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Al escuchar sus palabras, Beatriz Archidona, presentadora del espacio televisivo de Mediaset, le preguntaba si anteriormente había sido sufrido este tipo de actitudes por parte de su madre, y era en ese momento cuando Sofía Suescun lo confirmaba y no podía evitar derrumbarse, lanzando un claro mensaje a Maite: «No quiero llorar más. […] Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal. Que me quieras tan mal me hace mucho más daño a que no me quieras o sientas indiferencia», sentenciaba entre lágrimas.

Sofía Suescun en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Asimismo, la joven también revelaba cómo reaccionó cuando vio por primera vez los videos que había publicado su madre en las redes sociales: «Me dio mucha vergüenza. […] Han sido muchas veces que la he dicho que pare, pero también muchas intentando disimular, teniendo una persona así que continuamente está machacándote. La primera culpable soy yo de haber normalizado esto. He hecho cómplice a Kiko», comentaba.

Sus declaraciones más duras

Según avanzaba la entrevista, Sofía Suescun fue destapando algunos detalles de su pasado y de su relación con su madre que, hasta ahora, eran desconocidos. Tal y como ella misma narró, desde pequeña siempre ha sufrido una gran presión, ya que Galdeano no toleraba que no fuera la mejor en todo: «Ha sido un machaque durante muchísimos años porque siempre esperaba lo mejor de mí. Y si no era la mejor pues era un fracaso. Y claro con ello un montón de situaciones donde sentía esa presión de que tenía que llegar a ser la mejor en todo», decía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maite Galdeano (@maite_galdeano_)

«Desde muy pequeña ella quería que fuera la mejor en gimnasia rítmica, la mejor en el colegio, la mejor en un certamen de belleza y luego la mejor en la televisión. Cuando yo no lo conseguía era un sufrimiento doble. Era una frustración porque no había contentado a mi madre», proseguía. Al mismo tiempo, confesaba que en cierta parte también le presionaba con el físico. Aunque en todo momento agradece los valores que le ha transmitido de salud y alimentación, Sofía también ha manifestado que muchas veces le ha hecho sentirse mal: «A ella nunca le parecía que estaba suficientemente delgada», decía, añadiendo que no le dejaba ni si quiera llevarse un bocadillo al colegio por temor a que engordara.

Todas estas situaciones han generado un malestar en Sofía que, junto a lo ocurrido en las últimas semanas, le ha llevado a tomar una drástica decisión: «Cada día es peor y creo que todavía no soy consciente de todo lo que ha pasado. Lo que pido es libertad y ser libre, no vivir con esa presión que me quitaba las ganas», concluía.