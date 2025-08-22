Victoria de Suecia: el hombro sobre el que llora la princesa Mette-Marit

No está siendo un buen año para Mette-Marit de Noruega. A su delicado estado de salud -que ha empeorado en los últimos tiempos- se ha sumado el escándalo que rodea a su hijo mayor, Marius Borg. Después de meses de intensas investigaciones y de varias detenciones, la Fiscalía ha confirmado los 32 cargos a los que tendrá que enfrentarse el joven a principios del próximo año. Delitos de gravedad que podrían derivar en hasta 10 años de cárcel. Borg ha negado las acusaciones más graves, pero está dispuesto a asumir su responsabilidad en los delitos más leves.

Es en este contexto en el que la esposa del príncipe Haakon ha celebrado su 52 cumpleaños. Un cumpleaños amargo en el que no ha habido grandes fiestas. Únicamente una reunión privada en su residencia y una discreta felicitación oficial en el perfil en redes sociales de la casa real. El ánimo no está para mucha celebración.

El príncipe Haakon junto a Marius Borg en Oslo. (Gtres)

La princesa no se ha pronunciado todavía sobre la situación de su hijo mayor, pero la casa real sí que ha confirmado que la familia real se va a mantener al margen del caso. Por su parte, el príncipe Haakon ha comentado que tanto él como su entorno seguirá centrado en su actividad oficial en este complicado momento. El fiscal ha dejado claro que Marius Borg no va a recibir ningún trato especial por ser hijo de la esposa del heredero, sino que tendrá que enfrentarse a los tribunales como cualquier otro ciudadano, con todo lo que esto implica a nivel de derechos y obligaciones.

Las princesas Mette-Marit de Noruega y Victoria de Suecia. (Foto: Gtres)

Los apoyos de la princesa Mette-Marit

En este delicado momento, la princesa Mette-Marit de Noruega cuenta con el apoyo incondicional de su esposo, que ha sido una de las personas que siempre ha estado a su lado y que, de hecho, se ha visto salpicado por la polémica por su relación con Marius. Su hija la princesa Ingrid está ahora mismo lejos de casa, centrada en su nueva etapa en la universidad en Australia, por lo que no puede contar con ella en el día a día. Tampoco con su hijo Sverre Magnus, que ahora vive independiente en Trondheim y está trabajando, aunque la casa real no ha dado detalles de su actividad. No obstante, el pequeño de la familia lo tiene más fácil para volver a casa si su madre le necesita y tiene previsto regresar de cara a la Navidad.

No obstante, Mette-Marit siempre ha tenido una relación muy especial con otra princesa que, según algunas fuentes, se ha convertido en un gran apoyo para ella en este momento. Se trata de Victoria de Suecia, hija del rey Carlos Gustavo y de la reina Silvia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset)

Tanto la heredera sueca como su marido, el príncipe Daniel, mantienen una estrecha amistad con Haakon y Mette-Marit de Noruega desde hace años y se les ha podido ver juntos en multitud de ocasiones, tanto en actos oficiales como en planes privados, como vacaciones y escapadas. Es más, Mette-Marit es madrina del príncipe Oscar mientras que Haakon lo es de la princesa Estelle de Suecia.