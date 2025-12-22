Desde 1812, la Navidad comienza en España con el sonido de la Lotería del Gordo cada 22 de diciembre a las 09:00h. Un sorteo con el que afortunadamente muchos ven aumentada su cuenta bancaria en el mejor de los casos. Sin embargo, más allá del dinero que se pueda obtener, la ilusión es lo que prima en este día mágico. Un sentimiento que desde hace tres años vive en primera persona y cada día Kucca Gotor, cuando en el 2022 decidió abrir Los 4 del Gordo.

Si hace seis meses la socialité abrió las puertas de su administración a LOOK, en este día no podía ser menos y nos ha contado cómo ha vivido este día tan señalado en su calendario o si ha vendido algún número premiado, pese a que este sorteo no es su favorito del año.

Kucca Gotor está en uno de sus mejores momentos como lotera. (Foto: Gtres)

Así vive Kucca Gotor el Sorteo de la Navidad

Hace tres años que Kucca Gotor cumple sueños en su administración, ubicada en la calle Mota del Cuervo 17, en el barrio de Canillas, Madrid. La prima de Carmen Martínez-Bordiú -reconocida en los 90 por vestir a mujeres de la talla de Cari Lapique o la infanta Elena-, decidió dejar de lado los dedales para vender lotería.

Por ello, en este día tan señalado en España, desde LOOK nos hemos puesto en contacto con la hermana de Pocholo, que justo en ese momento, «estaba escuchando a los niños de San Ildefonso».

Visiblemente emocionada, ya que el Sorteo del Gordo, es una tradición que siempre ha vivido, Gotor nos explica que en Los 4 del Gordo no han tocado los primeros premios, pero sí «muchos reintegros», aunque con la esperanza de que, algún día, sí que toque el Gordo en su administración: «Aquí la verdad es que estamos dando mucho reintegro, determinaciones de 20, de 40, de 120 y de 220, todo pequeñito, pero no hemos dado nada gordo de televisión, como digo yo».

A medida que pasaba la mañana, Kucca ha perdido «los nervios», ya que desvela que «aquí toda la suerte la echamos el día que devolvimos la lotería, nosotros llevamos vendiendo desde el mes de julio, asi que estamos saturados de la Navidad».

Kucca Gotor prefiere la Lotería del Niño

Kucca Gotor en una entrevista con LOOK. (Foto: Gtres)

Eso sí, espera con mucha ilusión el Sorteo del Niño, que tiene lugar el próximo 6 de enero a las 12:00h, el cual considera muchísimo más importante que El Gordo y del que dice que es más probable resultar premiado: «A mí que me hace casi que más ilusión, porque en realidad toca mucho más, es más o menos parecido el dinero, pero en Navidad tienes 198 series por número y en el Niño solo tienes 55, es menos de la mitad y las cantidades son el doble. Es más probable que te toque. Lo que pasa que en Navidad es muy tradición».

Finalmente, después de un año inmersa en su administración, Gotor nos ha desvelado cuáles son sus deseos para el año que acontece: «Yo solo pido salud y que la gente de mi alrededor esté bien».