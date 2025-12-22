Aunque oficialmente la Reina Letizia no tiene cuentas en las redes sociales, sabemos que la esposa de Felipe VI sí que tiene perfiles privados con los que se mantiene al día de lo que pasa en este ámbito. Perfiles que nada tiene que ver con la cuenta oficial de la Casa de S.M. el Rey y que doña Letizia gestiona de manera personal. Solamente aquellos de su círculo más íntimo tienen los detalles de cuál es su usuario, de a quiénes sigue o de lo que publica -si es que publica alguna cosa-.

En más de una ocasión, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía ha revelado que sigue a alguien en las redes, para sorpresa de su interlocutor. Por ejemplo, en el año 2022, la actriz Kate del Castillo reveló que la Reina Letizia le había dicho que le encantaba su cuenta de Instagram, lo que dejó claro que la esposa del monarca seguía los pasos en redes de la artista.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

De la misma manera, el influencer Mario Marzo contó que la Reina le seguía en las redes. Marzo coincidió con él en un acto de la Fundación Princesa de Gerona y fue allí donde doña Letizia le desveló que le hacían mucha gracia tanto él como su mujer, algo que le sorprendió mucho. Marzo le preguntó cómo era posible que supiera tanto de él, a lo que doña Letizia contestó que le seguía en Instagram.

Además de estos dos perfiles, son varias las personas a las que la Reina sigue en redes, a las que se suman, probablemente, instituciones y causas importantes para ella. Por ejemplo, a María Hervás le dijo que seguía a muchas de sus compañeras de profesión: «Sigo a compañeras tuyas, espero que no caigas en determinados perfiles que otras personas tienen que no me gustan demasiado», contó la actriz tras coincidir en un acto con doña Letizia.

Más recientemente, en la visita al Pueblo Ejemplar de Valdesoto, doña Letizia coincidió con Cristina García, una joven del pueblo que comparte contenidos sobre la zona en las redes. Al verla, la Reina le dijo que era la de Instagram.

No sabemos con certeza si la esposa de Felipe VI utiliza otras redes sociales, pero no cabe duda de que es activa en Instagram. Además de estos perfiles a los que sigue, se sabe que también sigue a su sobrina, Victoria de Marichalar, y que entre sus contenidos preferidos se encuentran los relacionados con el cine, la cultura y el estilo de vida.

La advertencia de la Reina sobre las redes

Aunque tiene perfil en Instagram, doña Letizia es muy consciente de los peligros que entrañan las redes sociales, sobre todo, para las nuevas generaciones. En más de una ocasión ha hablado de esta cuestión, en especial en sus discursos en actos oficiales.

Una de las últimas veces fue la pasada semana, en un acto de la Fundación FAD Juventud, de la que es presidenta de honor. Esta fue la primera causa en la que doña Letizia tomó el relevo de la Reina Sofía tras la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado en 2014.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

En su intervención, doña Letizia describió las redes sociales como un vendaval que ha arrollado a las nuevas generaciones y que va a traer consecuencias a lo largo del tiempo. La Reina insistió en la necesidad de promover entornos digitales más seguros, así como el fortalecimiento de los derechos digitales y la autonomía progresiva para los menores en el entorno virtual.