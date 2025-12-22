Alejandro Sanz y Candela Márquez han puesto fin a su relación. La ruptura es muy reciente. Tanto, que el jueves pasado todavía celebraban juntos el cumpleaños número 57 del cantante. No hay terceras personas implicadas, ni escándalos externos, simplemente dos caracteres muy pasionales que, según su entorno, esta vez han decidido tomar caminos separados.

Tras la separación, Candela se ha trasladado a Valencia para pasar las fiestas con su familia, algo que ella misma compartió en un directo: «Estoy emocionadísima con la Navidad… después de tantísimos años voy a pasarla con mi familia, ellos lo son todo», dijo. Un mensaje que deja claro que algo no funcionaba con Sanz y que, al menos por ahora, prioriza su bienestar personal. Además, ha dejado de seguir al cantante en Instagram, mientras él mantiene el contacto en sus redes, y ha compartido fragmentos de la canción La Perla de Rosalía, interpretados como indirectas sobre un desengaño amoroso, lo que confirma que atraviesa un momento emocional complicado.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La historia de amor entre Alejandro y Candela comenzó de manera discreta, lejos de los focos. Se conocieron a través de redes sociales, donde el cantante empezó a interactuar con las publicaciones de la actriz. Lo que empezó como un intercambio de mensajes pronto dio paso a encuentros personales: cafés, paseos y conversaciones largas en los que surgió una conexión especial. La pareja mantuvo su vínculo en la intimidad hasta que a finales de 2024 se dejó ver públicamente, primero en un partido de fútbol en Miami y semanas después en la fiesta del 50 cumpleaños de Paco León, donde quedó claro que entre ambos había química. Su debut oficial como pareja fue en la alfombra roja de los Latin Grammy de 2024, donde Alejandro compartió una imagen de sus manos entrelazadas con la frase: «Así es como se agarra el amor».

A pesar de la diferencia de edad, de 18 años, la relación se consolidó como un apoyo mutuo, especialmente para Sanz, que encontró en Candela un equilibrio emocional importante y una presencia cercana y discreta. La actriz también conectó con su hija Manuela, y juntos compartieron momentos públicos y privados que mostraban una convivencia natural y sin artificios.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en un evento. (Foto: Gtres)

Los últimos meses evidenciaron que algo no funcionaba: pequeñas ausencias en eventos y mensajes velados en redes dejaban entrever que la relación atravesaba un bache, según ha desvelado la revista ¡Hola!. Candela ha decidido tomarse un tiempo para ella y su familia, mientras Alejandro mantiene su cariño a distancia. Una historia intensa y mediática que, por ahora, queda en pausa, dejando al público pendiente de si será un adiós temporal o definitivo. Entre pasión y afecto, esta pareja ha demostrado que incluso el amor más visible necesita espacio para no romperse.

Alejandro Sanz y Candela Márquez: su última aparición juntos

Antes de que los rumores de ruptura se intensificaran, Candela Márquez y Alejandro Sanz protagonizaron una reaparición pública muy comentada en la gala ELLExHope, el 26 de noviembre en el Consulado de Italia en Madrid. La pareja posó en el photocall sonriente y cómplice, intentando mostrar que todo seguía en pie. Candela deslumbró con un vestido lencero rojo de espalda descubierta y coleta alta, asegurando ante los medios que estaba «muy feliz».

Sin embargo, hoy aquella imagen se lee como un último gesto de normalidad: Alejandro había acudido solo a los Latin Grammy el 13 de noviembre, donde recibió dos premios sin la compañía de Candela. Una ausencia que disparó las alarmas y que ahora encaja con la percepción de una relación en tensión, «súper deteriorada», según el paparazzi Jordi Martín.