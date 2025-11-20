El vacile definitivo de Alejandro Sanz a Broncano con guiño a Pablo Motos: "Os podéis matar si queréis"

La complicidad entre Alejandro Sanz y David Broncano se ha convertido ya en uno de los mayores atractivos de las visitas del cantante a La Revuelta. Cada nueva entrevista confirma que ambos han construido una relación basada en el humor, la confianza y un tipo de vacile que solo funciona cuando hay verdadera amistad. En su última aparición, con motivo del lanzamiento de su disco ¿Y ahora qué +?, Sanz volvió a demostrar que en el programa de Broncano se mueve con absoluta libertad. Responde a las preguntas más inesperadas con soltura, esquiva las provocaciones con ironía y, cuando la ocasión lo requiere, lanza dardos cómplices que desatan carcajadas entre el público. Uno de ellos, quizá el más celebrado, fue cuando recordó al presentador que no está invitado a las reuniones de artistas «porque tú no eres artista, aunque te lo creas». Un troleo marca de la casa que Broncano encajó encantado.

Esta dinámica de humor compartido también se hizo evidente cuando hablaron del intento de Alejandro Sanz de mediar entre Broncano y Pablo Motos, una iniciativa que ya había generado titulares hace unos meses. En su momento, el cantante se ofreció públicamente a tender puentes entre las dos grandes caras del entretenimiento televisivo. Incluso grabó un mensaje de voz dirigido a Motos a petición del presentador de La Revuelta. Sin embargo, la misión diplomática no fructificó, y ahora Sanz reconoce entre risas que ha tirado la toalla: «No medio nunca más, os podéis matar si queréis». La frase, aunque hiperbólica y claramente humorística, evidencia que aquella tentativa tuvo más complicación de la prevista y que la amistad con Broncano le permite a Sanz bromear incluso con temas delicados.

Alejandro Sanz en ‘La Revuelta’. (Foto: Gtres)

Más allá del humor, la entrevista también dejó espacio para reflexiones más serias. Alejandro Sanz, el artista español con más premios Grammy, confesó que en sus inicios era «más pasota» respecto a los galardones. Con el tiempo ha aprendido a valorarlos no solo por lo que representan para él, sino por el trabajo de todos los que participan en un disco. Reveló además un detalle íntimo sobre su madre: «Nunca supo muy bien a qué me dedicaba, lo único que no quería era que fuera artista». Aun así, acudió a dos de sus conciertos y los disfrutó con esa mezcla de orgullo y emoción que solo una madre puede expresar.

El nuevo álbum de Sanz llega cargado de colaboraciones de primer nivel: Shakira, Manuel Turizo, Rels B, Emilia Mernes y Carín León, entre otros. Todos ellos aportan talento y estilos muy distintos, pero para el músico lo importante no es la fama ni la capacidad de generar clics, sino la conexión auténtica. «Si no hay conexión, se nota», insiste. Y es que el artista critica que, en ocasiones, la industria se rige más por algoritmos que por sensibilidad musical. «En nombre del algoritmo son capaces de proponerte lo que sea», comenta, antes de bromear con Broncano asegurando que, si se cae en ese juego, uno deja de ser artista «para convertirse en presentador de La Revuelta». Otro ataque cariñoso que la audiencia recibió entre risas y que demuestra hasta qué punto su amistad es real y relajada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Revuelta (@larevuelta_tve)

El broche final de su visita fue puramente musical. Rodeado de decenas de personas sobre el escenario, Alejandro Sanz interpretó Las guapas, uno de los temas de su nuevo proyecto. La energía se multiplicó en plató, recordando que, más allá de las bromas, los premios y las anécdotas, el principal talento de Sanz sigue siendo su capacidad para emocionar cuando canta. Una vez más, el artista demostró que su complicidad con Broncano no es solo televisión: es un punto de encuentro perfecto entre humor, música y amistad.