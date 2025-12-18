Este 18 de diciembre Alejandro Sanz celebra 57 años. Nacido en Moratalaz, Madrid, en 1968, el cantante madrileño se ha consolidado como uno de los artistas más importantes y universales de la música en español, combinando talento, innovación y sensibilidad humana en una carrera que supera ya las tres décadas. Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo y 24 premios Grammy Latinos, Sanz no solo ha marcado la historia musical de España, sino que también ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un referente global.

Trayectoria musical: innovación y consolidación internacional

Desde sus primeros pasos en la música, Alejandro Sanz demostró una sensibilidad única que lo llevó a fusionar pop, flamenco, baladas y ritmos urbanos, creando un estilo propio que ha definido su carrera. Temas icónicos como Y, ¿si fuera ella?, Corazón partío o Amiga mía se han convertido en clásicos generacionales, canciones que no solo venden discos, sino que cuentan historias universales de amor, desamor y emoción humana.

Su capacidad de reinventarse se refleja en decisiones estratégicas que han marcado hitos en su carrera. En 2023, Sanz decidió dar un giro radical al anunciar su salida de Universal Music, compañía con la que trabajó durante toda su carrera, para fichar por Sony Music. Este cambio no fue solo contractual, sino artístico, marcando el inicio de una etapa creativa más experimental y abierta a nuevos sonidos. El lanzamiento de su sencillo Hoy no me siento bien anticipa el próximo álbum de primavera de 2026, un proyecto que, según el propio Sanz, se aleja de las baladas tradicionales y refleja una madurez artística plena, capaz de conjugar su esencia con la innovación.

Alejandro Sanz en sus inicios musicales. (Foto: Gtres)

Vida personal: equilibrio entre exposición y privacidad

Si su carrera es notable, su vida personal también ha estado bajo el foco mediático durante años, aunque Alejandro Sanz ha sabido manejarlo con discreción y inteligencia. Su primera relación conocida fue con la modelo y actriz mexicana Jaydy Michel. Contrajeron matrimonio en 1999, aunque la unión no fue reconocida legalmente en los países de origen de ambos. De esta relación nació su primera hija, Manuela Sánchez Michel, en 2001, quien hoy estudia Diseño de Moda en México junto a su madre. La relación terminó en 2005, un año convulso para Sanz que también vivió la pérdida de su padre tras una larga enfermedad.

Al año siguiente, en 2006, se hizo pública la existencia de un hijo secreto, Alexander, fruto de una relación breve con la diseñadora de moda Valeria Rivera. Esta revelación llegó en un contexto mediático intenso, y aunque generó controversia, Sanz manejó la situación con discreción, reconociendo su paternidad sin escándalos.

Alejandro Sanz y Jaydy Michel durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Posteriormente, su relación más prolongada fue con Raquel Perera, su ayudante en aquel momento, con quien estuvo 13 años. De esta unión nacieron Dylan en 2011 y Alma en 2014. Se casaron en 2012 en la finca de Sanz en Cáceres y siete años después decidieron poner fin al matrimonio. Ambos han destacado en entrevistas la madurez con que gestionaron la separación: «Supimos manejar muy bien durante trece años la difícil tarea de convivir, compartir baño y almohada. Y el día que decidimos separarnos fue doloroso para ambos», comentó Perera.

En la actualidad, Alejandro Sanz mantiene una relación con la actriz valenciana Candela Márquez, de 36 años. Su romance ha tenido altibajos y momentos de exposición mediática, como los recientes unfollows en redes sociales y rumores sobre crisis, pero ambos han mostrado en distintas ocasiones gestos de cariño público, dejando claro que se trata de un vínculo consolidado. Entre tanto, Sanz ha dejado clara su capacidad de separar vida pública y privada, evitando que rumores y especulaciones interfieran en su carrera y su vida familiar.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en un evento. (Foto: Gtres)

Polémicas y posicionamientos: la discreción como herramienta

Aunque Alejandro Sanz rara vez se ve envuelto en escándalos, ha demostrado que no teme expresar su opinión cuando lo considera necesario, siempre con una combinación de firmeza y discreción. Su intervención en el debate sobre la Ley Sinde en 2010 es un ejemplo paradigmático. En su cuenta de Twitter criticó a los políticos que votaban en contra de la protección de la propiedad intelectual, llamándolos «cobardes e hipócritas». La reacción en redes fue inmediata y violenta: usuarios lo ridiculizaron e incluso cuestionaron su residencia en Miami. A pesar de la polémica, Sanz nunca perdió la compostura y supo mantenerse fiel a sus convicciones, demostrando que su voz puede ser crítica sin convertirse en un espectáculo mediático.

Otro ejemplo reciente fue su intervención tras la tragedia de la DANA en España, que dejó al menos 95 víctimas. Sanz mostró su solidaridad con los afectados y criticó con vehemencia la actitud de los políticos: «Pónganse a trabajar para paliar la tragedia en España aunque sea por una sola vez en sus vidas y dejen de joder con su palabrería reiterativa, manipuladora y manida. Muestren dignidad, humanidad y estén a la altura de sus cargos». Con estas declaraciones, volvió a evidenciar su capacidad de posicionarse en asuntos sociales importantes sin caer en la confrontación personal.

Alejandro Sanz en un evento musical. (Foto: Gtres)

Incluso en controversias más recientes, como las acusaciones de supuesta relación con la galerista Andrea Gara o los rumores sobre Mónica Cruz, Sanz ha sabido gestionar la narrativa con claridad y prudencia. Ha emitido comunicados, aclarado malentendidos y protegido la privacidad de los implicados, demostrando un manejo estratégico de la exposición mediática.

Compromiso social y cultural

Más allá de la música y la vida personal, Alejandro Sanz se ha destacado por su compromiso social y ambiental. Ha impulsado iniciativas de sostenibilidad en sus giras, apoyando energías renovables y medidas para reducir la huella de carbono de sus conciertos. Este compromiso le ha valido reconocimientos como el Escobón de Oro 2025 otorgado por el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, en Cáceres, por su contribución a la difusión de tradiciones culturales y valores de la localidad. Sanz posee una relación de más de dos décadas con el municipio, donde mantiene un estudio de grabación y se implica activamente en la vida cultural local.

Asimismo, el cantante ha utilizado su plataforma para causas humanitarias, compartiendo información útil en catástrofes naturales, apoyando a familias afectadas y promoviendo la ayuda a animales en riesgo. Su compromiso va más allá del mensaje simbólico, buscando generar un impacto tangible en la sociedad, lo que refuerza su imagen de artista consciente y responsable.