Sergio Ramos en los Grammy Latino: el giro de guion que nadie vio venir

La noche de los Premios Grammy Latino 2025 ha estado protagonizada por sorpresas que nadie esperaba, como la presencia de Sergio Ramos. El futbolista no ha asistido a esta gala en solitario -o con su familia, como ocurrió cuando se celebró en Sevilla en 2023-, sino que ha estado acompañado por su mujer, Pilar Rubio. A pesar de que la mayor parte de su trayectoria profesional la ha dedicado al fútbol, a punto de colgar las botas, el ex capitán del Real Madrid ha decidido cumplir su gran sueño y dar el salto a la música.

Este jueves 13, en el MGM Garden Arena de Las Vegas, Ramos se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la noche. Meses después de anunciar el inicio de su carrera en la industria musical con Cibeles -una canción con la que recordaba su historia de amor y desamor con el club merengue-, el de Camas ha sido uno de los presentadores de esta gala internacional. Concretamente, el marido de Pilar Rubio ha sido el encargado de entregar el premio Mejor Álbum de Música Urbana a Bad Bunny por Debí tirar más fotos. Una imagen que pasará a la historia y que quizás, sea solo el primer escalón para que en el futuro el futbolista se alze con un Grammy.

Sergio Ramos en la alfombra roja de los Grammy Latino 2025. (Foto: Gtres)

El motivo de su asistencia

Como artista emergente -ya que acaba de debutar en la industria-, Sergio Ramos ha sido uno de los afortunados en asistir en esta gala. Esta no es la primera vez que el futbolista asiste a estos premios tan reconocidos de la música, pues ya asistió en 2023 cuando tuvo lugar en la capital hispalense. Sin embargo, hay una gran diferencia con respecto a su pasada invitación.

En esta ocasión el defensa del Club de Fútbol Monterrey ha estado acompañado por Pilar Rubio. La ausencia de la presentadora en la gala de 2023 fue más que sonada. Entonces, el matrimonio estaba en el ojo mediático ya que se habló de un distanciamiento -e incluso una crisis- entre ellos. Fue por ello que llamó además la atención que Ramos estuviera acompañado por su hermana Miriam.

Sergio Ramos entrega un Grammy Latino a Bad Bunny. (Foto: Gtres)

Sin embargo y nada más lejos de la realidad, dos años después han demostrado que su amor es inquebrantable y prueba de ello es -además de llevar con éxito una relación a distancia por motivos laborales-, su posado en los Grammy Latino 2025.

Los looks de Pilar y Sergio para los Grammy Latino 2025

Sergio Ramos y Pilar Rubio en los Grammy Latino 2025. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión, ambos han lucido unos estilismos oscuros propios de eventos de noche. Mientras que el deportista ha llevado un traje de chaqueta -combinado con unas gafas de sol Ray-Ban y un collar de perlas-, Rubio -que también iba de negro-, ha apostado por un vestido corto con escote terminado en forma de lazo y brillo que ha combinado con unos zapatos de salón negros. Además, para destacar y dejar todo el protagonismo al look, la comunicadora ha optado por un maquillaje natural.