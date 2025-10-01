La cantante Lorena Gómez ha captado la atención de los medios a su salida del musical Rincones en Madrid, donde fue preguntada por la reciente faceta musical de su cuñado, Sergio Ramos. El futbolista sevillano, actualmente en el Club de Fútbol Monterrey, sorprendió al mundo el pasado 31 de agosto al lanzar su primer tema en solitario, Cibeles, un tema cargado de recuerdos y emociones sobre su salida del Real Madrid tras 16 temporadas en el club.

Lorena, que entró en la familia de Ramos hace ya varios años por su relación con René, hermanos y representante del jugador, sorprendió con sus declaraciones: «Sergio lleva cantando en petit comité toda la vida… Hay mucha gente que se extraña, pero desde que yo entré en la familia no ha dejado de cantar y de tocar la guitarra. En la vida nunca se sabe. La vida te da sorpresas», dijo. Además, la cantante no descartó un posible dueto con Sergio en el futuro, dejando la puerta abierta a que esta inesperada carrera musical de Ramos se cruce con su faceta artística: «Nunca digas nunca. Quién sabe lo que puede pasar».

El tema Cibeles no es la primera incursión de Sergio Ramos en la música, pero sí marca un antes y un después. Anteriormente había participado en el himno de la Eurocopa 2016 junto a Niña Pastori y otros compañeros de la selección española, pero ahora se presenta en solitario, narrando una historia muy personal: su salida del Real Madrid en 2021. La canción combina memorias de gloria, momentos emotivos y reproches hacia la gestión que recibió en sus últimos meses en el club. «Hay cosas que no te dije. Que todavía me duelen. Yo nunca quise irme. Tú me pediste que vuele», canta Ramos en su tema, acompañado de imágenes de la fuente de Cibeles y del palacio que llevan a la melancolía.

Según ha explicado el propio Ramos en entrevistas recientes, Cibeles es solo el inicio de un proyecto más amplio. El futbolista, que lleva años escribiendo y guardando canciones, asegura tener cerca de veinte temas preparados y pretende publicar nuevas canciones cada pocos meses. Su siguiente lanzamiento tendrá un marcado carácter mexicano y contará con la colaboración del artista Carín León, destacando la influencia de la música latina en su propuesta artística. «Cuando vino a cantar a Madrid estuvimos en casa comiendo y escuchó todo lo que tenía, y ese tema es el que le gustó, inspirada en las instrumentales mexicanas, va muy acorde con la música de Carín», explicó.

En esta nueva etapa, Ramos ha asegurado que su objetivo es seguir publicando canciones «cada tres o cuatro meses», mientras reconoce que se encuentra en la recta final de su carrera deportiva, aunque aún no tiene claro si seguirá jugando «uno o dos años más». Sobre sus aspiraciones musicales, dice: «Ojalá llegue el día en que pueda presentar un concierto en el Bernabéu, sería increíble, pero hay que ir paso a paso».