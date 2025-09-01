Pilar Rubio ha reaccionado a la nueva faceta de su marido, Sergio Ramos, como artista. La presentadora, conocida también por ser una férrea fan del género rock e indie, ha opinado sobre el estreno de Cibeles, la canción -de ritmo latino y sonido comercial- que el futbolista le ha dedicado al Real Madrid.

Pilar Rubio, la mayor fan de Sergio Ramos

El matrimonio de Pilar Rubio y Sergio siempre está en el ojo mediático. Desde hace años que se habla de un distanciamiento entre ellos a raíz de la mudanza obligada de la familia a la capital de Francia -ya que el futbolista fichó por el Paris Saint Germain-. Sin embargo, en todo momento han hecho oídos sordos y han continuado sus vidas como hasta ahora. Es decir, juntos. De hecho, a pesar de las especulaciones sobre su crisis, en varias ocasiones han acudido a sus redes sociales para dedicarse mensajes -públicamente- de amor.

Pilar Rubio reacciona a la nueva canción de Sergio Ramos. (FOTO: REDES SOCIALES)

Sabida es la pasión de Rubio por el rock. De hecho, en su boda con el padre de sus hijos actuó Europe -e incluso se rumoreó en su momento que la pareja había contratado para su gran día a Aerosmith y AC/DC-. Asimismo, la colaboradora televisiva -que se autodefine como melómana- ha estado hecho pinitos como locutora de radio en Rock FM, donde presenta su amiga Marta Vázquez.

Es por ello que su reacción a la canción de Sergio Ramos es cuanto menos llamativa. Pilar, que es la mayor crítica -y también fan- del deportista, ha aplaudido este single del padre de sus hijos que nada tiene que ver con la música que suele escuchar. «Enhorabuena, cariño. Os dejo el enlace para que la escuchéis», ha escrito la periodista en su cuenta personal.

Sergio Ramos habla sobre Pilar Rubio

En las últimas horas, Sergio Ramos ha reaparecido en redes sociales tras lanzar Cibeles, su nueva canción. El que fuera capitán del Real Madrid, ha contado horas antes de su paso por el programa de Pablo Motos, la intrahistoria de su single dedicado al club merengue: «El tiempo que estuve en Sevilla estuve grabando música y la idea es ir soltando canciones durante este año. La música siempre ha sido muy importante para mi, pero nunca he podido dedicarle el suficiente tiempo debido al fútbol (…). Es un tema que habla de mi salida, de todo lo que he vivido con el Real Madrid a lo largo de los 16 años que estuve en el club ya que es algo imborrable, ya que hicimos historia juntos. Estoy muy agradecido. Desde que me fui han pasado cinco años y este tema habla del sentir que tuve, de todos los logros que tuvimos, de esas experiencias que compartimos. El Real Madrid y yo fuimos un vínculo perfecto. Pero hay que seguir creciendo».

Sergio Ramos en el videoclip de ‘Cibeles’. (FOTO: YOUTUBE)

Sin embargo, el ya artista no solo se ha pronunciado sobre su nueva faceta. El de Camas (Sevilla), ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con Pilar Rubio tras los continuos rumores de crisis entre ellos: «Les quiero mucho -refiriéndose también a sus hijos- y me acompañan en todas las aventuras». Unas palabras que dan cuenta que su mujer y sus pequeños están muy orgullosos de su carrera como cantante.