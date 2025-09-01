Sergio Ramos puede presumir de una carrera deportiva de éxito. El andaluz ha jugado en algunos de los mejores clubs del mundo, como en el Real Madrid, donde fue capitán y al que acaba de dedicarle una canción: Cibeles. A punto de poner fin a su trayectoria como futbolista, el marido de Pilar Rubio ha decidido reinventarse como artista y continuar su carrera alejado de los estadios. Ha sido él mismo el que ha reaparecido en redes sociales, antes de su cita con Pablo Motos, para contar el significado detrás de esta letra.

El nuevo reto del ex capitán del Real Madrid

En estos últimos cinco años, Sergio Ramos ha estado en tres equipos distintos que le han obligado a mudarse lejos de España -a excepción de la temporada en la que regresó al Sevilla-. Precisamente, durante su estancia en la capital hispalense, el deportista comenzó a imaginar su futuro en la música y fue por ello que decidió ir a un estudio de grabación. «El tiempo que estuve en Sevilla estuve grabando música y la idea es ir soltando canciones durante este año. Hay singles, pero también colaboraciones muy interesantes. La música siempre ha sido muy importante para mi, pero nunca he podido dedicarle el suficiente tiempo debido al fútbol», ha dicho en un directo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 66 millones de seguidores.

Sergio Ramos en el videoclip de ‘Cibeles’. (FOTO: YOUTUBE)

En esta aparición en el universo 2.0, Ramos ha contado la intrahistoria detrás de Cibeles, su nueva canción -ya que también ha participado en otros himnos como La roja baila u Otra estrella en tu corazón (una colaboración que hizo con Demarco Flamenco): «Es un tema que habla de mi salida, de todo lo que he vivido con el Real Madrid a lo largo de los 16 años que estuve en el club ya que es algo imborrable, ya que hicimos historia juntos. Estoy muy agradecido. Desde que me fui han pasado cinco años y este tema habla del sentir que tuve, de todos los logros que tuvimos, de esas experiencias que compartimos. El Real Madrid y yo fuimos un vínculo perfecto. Pero hay que seguir creciendo».

Presenta canción con Bertín Osborne como testigo

Sergio Ramos se ha convertido en el primer invitado de la nueva temporada de El Hormiguero. El programa de Pablo Motos arranca el nuevo curso por todo lo alto con el marido de Pilar Rubio. En el late night hablará con todo lujo de detalles de su nueva faceta como cantante.

Bertín Osborne en ‘El Hormiguero’ / Flickr

Además, lo hará al lado de un consolidado artista: Bertín Osborne. El empresario también forma parte de la carta de presentación del regreso del espacio de Motos, lo que supone que muchos telespectadores elegirán Antena 3 frente a su principal competidor, La Revuelta, ya que son dos invitados que durante estos últimos meses han copado numerosos titulares: Sergio, por su mudanza a México -y por ende, lo que ha supuesto en su matrimonio con Pilar Rubio, que se quedó en España con sus hijos-, y Bertín, por su primer y posado con su vástago en común con Gabriela Guillén.