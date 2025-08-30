Así suena la primera canción de Sergio Ramos que sorprenderá a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Cuando el verano ya da sus últimos coletazos, todo se prepara para volver a la normalidad. El nuevo curso acecha, los personajes televisivos regresan a sus puestos de trabajo y los formatos de la pequeña pantalla retoman su funcionamiento habitual. Son muchos los que esperan ansiosos la nueva temporada de uno de los programas más exitosos de la parrilla de Antena 3. El hormiguero arranca el próximo lunes y lo hace con dos invitados de excepción; hablamos de Bertín Osborne y Sergio Ramos.

Ambos acuden a la llamada de Pablo Motos para presentar sus nuevos proyectos. Para Bertín esta entrevista llega justo después de la polémica que suscitó el posado con su último hijo, David, fruto del fugaz idilio que mantuvo con Gabriela Guillén. Mientras tanto, Sergio continuaba inmerso en su carrera futbolística, pero en los últimos días ha incendiado las redes con enigmáticas publicaciones que han hecho saltar las alarmas entre sus seguidores.

Pablo Motos y Sergio Ramos en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Se trata de una secuencia de imágenes en las que una furgoneta recorre los aledaños de zonas muy simbólicas para el futbolista, como son la fuente de Cibeles —donde celebra los triunfos el Real Madrid— y las inmediaciones del Santiago Bernabéu. En el vehículo aparecía grabado «SR93» —sus iniciales y el minuto en el que con un testarazo marcó el gol que supuso la victoria para el club dirigido por Florentino Pérez en la Champions de 2014 contra el Atlético de Madrid—. Acompañando estas siglas se pueden leer las palabras «tú me pediste que vuele…», la misma que forma parte de la letra de su nuevo single. ¿Será este el momento en el que el andaluz dejará el fútbol para dedicarse de lleno a la música? Ahora solo queda esperar para ver cuáles son sus confesiones el lunes, 1 de septiembre, en las instalaciones de Atresmedia.

El cebo musical de Sergio Ramos

Hace escasas horas, el que fuera uno de los capitanes del Real Madrid y que también formó parte de las filas del Sevilla y del París Saint Germain, colgó una publicación en la red social Instagram que daba luz a las especulaciones que habían surgido durante los últimos tiempos. Los hay que habían soñado con la vuelta del de Camas a la plantilla del Real Madrid, pero nada más lejos de la realidad. Todo era una campaña de marketing para promocionar su nuevo proyecto. El defensa se ha lanzado a probar suerte en el mundo de la música.

En el video de las redes sociales se puede ver al futbolista sentado sobre una plataforma cúbica y vestido con un tank top blanco, que deja al descubierto sus tatuajes, unos jeans oversize y unos botines negros. En sus manos porta un rosario entrelazado y un gran anillo con una piedra cuadrada oscura. Acto seguido, se suceden diferentes recuerdos de Sergio Ramos con la camiseta del que fue su equipo a lo largo de 16 temporadas.

Sergio Ramos con merchandising de su nuevo proyecto. (Foto: Redes sociales)

«Hay cosas que no te dije y que todavía me duelen», entona el deportista mirando directamente a la cámara. Una frase dirigida al que ha sido uno de los clubes de su vida. «Nunca quise irme, pero tú me dijiste que vuele», continúa cantando. Un reel que finaliza con las palabras «Cibeles», «Sergio Ramos» y «31 de agosto». Algo que da pistas acerca de la fecha del estreno y el título del hit. Las únicas declaraciones que ha deslizado al respecto han sido «Mi historia, mi música // My story, my music» junto a una serie de horas en algunos países como España, Estados Unidos y México.