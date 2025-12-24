Cristiano y Georgina llevan el lujo al extremo: 18.000 euros por una noche en el Mar Rojo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez nos tienen acostumbrados a un estilo de vida deslumbrante, lleno de lujo, viajes exóticos y propiedades que parecen sacadas de una película. Sin embargo, su última adquisición ha elevado aún más su nivel de exclusividad y privacidad: el futbolista portugués y la modelo española se han comprado dos villas de súperlujo situadas en pleno Mar Rojo, un lugar que combina belleza natural, diseño vanguardista y aislamiento absoluto.

El complejo donde se encuentran estas villas es verdaderamente único. Consta de 19 viviendas independientes inspiradas en formas marinas, como conchas y olas, que integran un diseño moderno con la naturaleza circundante. La ubicación es privilegiada y garantiza total privacidad, ya que solo se puede acceder a la zona mediante barco o hidroavión, lo que convierte a este destino en un refugio ideal para figuras públicas que buscan tranquilidad y exclusividad. La decisión de Cristiano y Georgina de instalarse allí demuestra que buscan disfrutar de momentos en familia sin renunciar al confort y al lujo más absoluto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

El precio de estas dos propiedades es tan impresionante como su diseño: cada villa tiene un valor estimado entre cuatro y cinco millones de euros, lo que eleva la inversión total de la pareja a aproximadamente diez millones de euros. Además, estas villas no solo son residencias privadas: también se alquilan como viviendas vacacionales, y pasar una sola noche en ellas puede costar 18.000 euros, un precio que refleja la exclusividad de la experiencia y el lujo de sus instalaciones. Esta cifra ha despertado tanto admiración como asombro entre los colaboradores y el público de El tiempo justo -el programa encargado de desvelar los detalles del completo-, quienes no han dudado en comentar detalles tan peculiares como la presencia de dos camas de matrimonio y dos baños independientes en cada vivienda, o la comodidad de descansar «haciendo la cucharita», en palabras de Leticia Requejo.

El Mar Rojo no es solo un lugar de lujo, sino también un destino de marketing para la región, y la adquisición de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ayuda a reforzar esta imagen. La pareja ya ha expresado públicamente su entusiasmo por este paraíso: «Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad», han señalado en redes sociales. Su interés por la zona comenzó en 2023, cuando visitaron el complejo junto a sus hijos y compartieron momentos de ocio como paseos en bicicleta y jornadas en la playa, dejando constancia de su felicidad y conexión con el entorno.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Además del lujo y la exclusividad, esta adquisición refleja la importancia que Cristiano y Georgina otorgan a la familia. Ambos han demostrado en numerosas ocasiones que sus cinco hijos son su prioridad, y su nueva residencia en el Mar Rojo les permitirá disfrutar de vacaciones y momentos especiales juntos, lejos del ojo público. Georgina, que ha combinado su faceta de madre con proyectos profesionales como su inmobiliaria de lujo Bellhatria, ha confesado que la maternidad le ha otorgado un instinto especial para cuidar de sus hijos y planificar su seguridad y bienestar.

La historia de la pareja es igualmente fascinante. Desde aquel primer encuentro en una tienda de Gucci, pasando por citas nocturnas y viajes secretos, hasta convertirse en una de las parejas más mediáticas del mundo, Cristiano y Georgina han construido un relato que combina romance, éxito y estilo de vida de alto nivel.