Georgina Rodríguez, protagonista millennial del Rastrillo Nuevo Futuro: su curiosa donación a la causa

Tal y como se lleva haciendo desde hace más de cinco décadas, Madrid se viste de solidaridad un noviembre más para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del Rastrillo Nuevo Futuro. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones difíciles en sus familias y no pueden vivir con ellas, residiendo en hogares de protección y pisos de emancipación.

Doña María del Pilar de Borbón fue la encargada de fundar esta iniciativa y, una vez que falleció, fue su hija, Simoneta Gómez-Acebo, quien decidió retomar este rastrillo solidario. Un rastrillo que desde sus inicios ha estado vinculado con figuras de alto caché social de nuestro país (pertenecientes a la aristocracia o a la nobleza), las cuales de manera habitual participaban en este proyecto solidario. Sin embargo, este 2025, algo parece que está cambiando en esta obra social.

José Luis Martínez-Almeida y la infanta Elena en el Rastrillo Nuevo Futuro en Madrid. (Foto: Gtres)

Como se esperaba, este jueves, 13 de noviembre, la infanta Elena ha inaugurado la 54ª edición del Rastrillo Nuevo Futuro, y lo ha hecho acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; de la presidenta de la entidad, Josefina Sánchez Errázuriz; de la vicepresidenta, María José Ferrari Sánchez; y de Simoneta Gómez-Acebo, vocal de la Asociación. Sin embargo, lo que ha sorprendido en esta ocasión ha sido la manera que ha tenido Georgina Rodríguez de participar. Y es que, aunque no es la primera vez que ha querido donar, lo cierto es que este 2025 lo ha hecho de una manera muy llamativa. Ya que se ha convertido en la protagonista indiscutible de la inauguración sin ni siquiera aparecer presencialmente.

Georgina Rodríguez en la 81ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede ver en las imágenes captadas por Gtres, el rastrillo mencionado cuenta este año con un perchero de ropa perteneciente al armario de la prometida de Cristiano Ronaldo. Estas prendas pueden ser la oportunidad perfecta para que muchas seguidoras de su edad o con sus mismos gustos se acerquen al mercadillo con la intención de adquirir artículos de la mencionada, algo que puede aportar un aire renovado y millennial a esta iniciativa.

Cartel de la donación de Georgina Rodríguez en el Rastrillo Nuevo Futuro. (Foto: Gtres)

Pero más allá de todo esto, lo más curioso es que en anteriores ediciones, no siempre se ha podido conocer la procedencia de las donaciones. De hecho, la mayoría eran anónimas. No obstante, en el caso del perchero de ropa donado por Georgina este 2025, se ha colocado un cartel de cartulina verde fosforito para que todo el mundo sepa que son suyas. Un movimiento que se desconoce si ha sido petición de la de Jaca o de la propia organización. Sea como fuere, lo que está claro es que de esta manera, la apodada cariñosamente como Gio ha apoyado a la causa de una forma muy distinta a la que solían hacerlo las aristócratas.

Los días en Madrid de Georgina Rodríguez

Aunque por ahora Georgina Rodríguez no se ha personado en el Rastrillo Nuevo Futuro, lo cierto es que no sería descabellado verla por allí próximamente, ya que en las últimas semanas ha sido vista, en más de una ocasión, por las calles de la capital. El pasado 13 de octubre, fue fotografiada sentada en la terraza de una de las confiterías más selectas de la capital: la pastelería Mallorca. Días más tarde, ha sido ella misma la que ha publicado que ha acudido a la Parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, en pleno servicio religioso.