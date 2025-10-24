La visita fugaz de Georgina Rodríguez a España que dinamita la guerra fría con su hermana

Georgina Rodríguez está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. El pasado mes de agosto anunció que Cristiano Ronaldo le había pedido matrimonio y, desde entonces, no se habla de otra cosa. Su boda con una de las mayores leyendas del fútbol internacional promete ser una de las más exclusivas de los últimos tiempos, y como no podía ser de otra manera, la expectación no deja de crecer. Aunque los novios aún no se han pronunciado sobre los detalles del enlace, lo cierto es que había un aspecto personal que la de Jaca necesitaba resolver para vivir este emotivo momento. Y, al parecer, ya lo ha hecho.

En los últimos meses, varios medios han informado que Georgina y su hermana Ivana estaban distanciadas. De hecho, numerosos internautas se dieron cuenta de que se había dejado de seguir en las redes sociales, a lo que se sumó que Ivana sentía que la apodada cariñosamente como Gio «ya no era la misma». Sin embargo, fue esta última la que desmintió dichos rumores y aseguró al periodista Javi de Hoyos que todo había sido un malentendido. Y sea como fuere, la última visita que ha realizado la influencer a España demuestra que las dos hermanas han logrado dejar a un lado sus supuestas diferencias.

Georgina e Ivana Rodríguez. (Foto: Instagram)

Las cámaras de Gtres captaron a Georgina disfrutando de una escapada express a Madrid el pasado 13 de octubre. En las fotografías, la de Jaca aparece sentada en la terraza de una de las confiterías más selectas de la capital; la pastelería Mallorca. Estuvo acompañada por algunos de sus hijos y dos amigas desconocidas con las que compartió una deliciosa merienda.

Georgina Rodríguez en la pastelería Mallorca en Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora, se desconoce los planes que hizo Georgina después y el tiempo que estuvo hospedada en la ciudad. Y es que no se tiene constancia de si viajó por algún tipo de compromiso profesional o solo para visitar a sus seres queridos. Pero lo que sí que ha trascendido es que antes de poner rumbo a la capital, voló desde Arabia Saudí hasta Gijón, lugar donde a día de hoy reside su hermana Ivana.

Georgina Rodríguez en la pastelería Mallorca en Madrid. (Foto: Gtres)

Así lo publicó ella misma a través de sus redes sociales el pasado 9 de octubre, justo cuatro días antes de ser fotografiada en Madrid. «Despertar en casa de mi sis», escribió en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía en la que aparecía Ivana apreciando las vistas de su apartamento junto a su hija. La imagen, de ambiente cercano y familiar, dejó entrever que la relación entre ambas atraviesa por un momento tranquilo y de paz, a pesar de las especulaciones que han trascendido durante los últimos meses. Más tarde, también desveló que aprovechó su visita a Asturias para comer uno de sus platos más típicos: la fabada.

Historia de Georgina Rodríguez en Gijón. (Foto: Instagram)

Hace apenas unos días, Georgina regresó a la red para compartir un carrusel de fotografías desde Arabia Saudí, su actual lugar de residencia. Esto ha destapado que su viaje a España ya ha terminado. No obstante, aunque fue corto, también fue muy emotivo, ya que pudo disfrutar de reencontrarse con su hermana y con otras amistades de la capital.