Así será la boda con Cristiano Ronaldo y el vestido de novia de Georgina Rodríguez, según la IA

Todo empezó con un anillo. No uno cualquiera, sino un diamante ovalado de entre 35 y 45 quilates, tan grande que más que joya parecía un platillo de postre. Flanqueado por piedras “secundarias” —que de discretas no tenían nada— y con unas dimensiones superiores a los dos centímetros de largo por uno y medio de ancho, la pieza que Cristiano Ronaldo entregó a Georgina Rodríguez convirtió su dedo anular en espectáculo propio. Los expertos lo tasaron en más de seis millones de euros —algunos aventuraron incluso cifras más altas—, lo suficiente como para comprar un edificio en el centro de Madrid o una colección entera de Ferraris.

El regalo desató un vendaval de opiniones: los más críticos lo tildaron de “buchón”, propio de un videoclip de reguetón, mientras que los admiradores lo defendieron como lo que era: el emblema perfecto de la vida XXL del astro portugués y su pareja. El debate fue intenso, pero la conclusión evidente: la de Jaca había recibido un diamante capaz de eclipsar al sol.

Cristiano carga a Georgina mientras los invitados aplauden eufóricos en segundo plano. (Creado con IA)

La IA recrea el enlace de Cristiano y Georgina

Como si el anillo no hubiera sido suficiente, la imaginación popular -esta vez impulsada por la inteligencia artificial y compartida por la cuenta de Instagram @georgina_.8- decidió ir un paso más allá y recrear la boda que aún no se ha celebrado. El resultado: una serie de imágenes que parecen moverse entre un catálogo de Pronovias y una superproducción de Hollywood, con vestidos espectaculares, escenarios de ensueño y sonrisas tan perfectas que parecen sacadas de un anuncio de pasta de dientes.

Él, en esmoquin blanco, y ella, con diadema de perlas y velo. (Creado con IA)

En estas visiones digitales, el delantero luso aparece impecable, alternando smokings blancos y negros. Su compañera sentimental, multiplicada en varias versiones de sí misma, posa enfundada en distintos vestidos de novia, porque si algo ha entendido la IA es que lo esencial en un enlace es el look de la protagonista.

La pareja sonríe bajo el cielo abierto, con Georgina luciendo un vestido palabra de honor y collar brillante. (Creado con IA)

En la primera recreación, la aragonesa viste un diseño de cuello alto con encaje y velo a juego, casi victoriano. En otra, opta por un escote más atrevido acompañado de una diadema de perlas. El giro sensual llega con el palabra de honor de escote corazón, sencillo pero impactante, rematado con una gargantilla discreta. También aparece con un traje sin mangas y velo larguísimo, de corte pasarela, hasta culminar con el modelo de mangas bordadas y tiara brillante, digno de cualquier boda real, entre Meghan Markle y Letizia Ortiz. El detalle más hilarante: en todas las escenas, la novia digital sostiene un ramo de flores blancas.

Messi como invitado

La puesta en escena tampoco se quedó corta: un salón de hotel con lámparas de araña, un campo abierto con coche clásico, una iglesia de cuento llena de velas y flores. La tecnología no quiso olvidar ni un cliché. Y, como guinda, un cameo inesperado: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sonrientes, en segundo plano, el crossover más improbable de la historia del fútbol.

Cristiano y Georgina con Messi y Antonela como inesperados testigos al fondo. (Creado con IA)

¿Y las sonrisas? Ahí está la clave. En todas y cada una de las imágenes, la pareja aparece radiante, con una dentadura tan blanca que parece patrocinada por una clínica dental de lujo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez felices y radiantes. (Creado con IA)

En definitiva, las nuevas tecnologías ha conseguido lo que ni paparazzi ni prensa especializada habían logrado: mostrarnos una boda imposible en todo su esplendor.