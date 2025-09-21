La significativa aparición del príncipe Harry y Meghan Markle en el festival de Kevin Costner

El príncipe Harry y la actriz Meghan Markle han reaparecido ante los medios de comunicación una vez pasada la reunión acontecida en Reino Unido, en la cual el hijo menor de Diana de Gales se ha reencontrado con su progenitor, el rey Carlos III de Inglaterra. Este encuentro familiar tuvo lugar después de varios años de tensa relación paternofilial y con su hermano y tras la huida de Harry, su esposa y sus hijos a Estados Unidos para comenzar una nueva vida alejados de los compromisos de la corona. Algo que no sentó bien en el seno de este linaje real y que hizo que sus miembros rompieran relaciones con el príncipe díscolo.

Como no podía ser de otra forma, el matrimonio ha continuado su vida con absoluta normalidad y el primer acto en el que se les ha visto juntos ha sido en la gala benéfica One805 Live organizada por Kevin Costner. Para ello, la pareja se trasladó hasta la ciudad de Santa Bárbara, muy cerca de Montecito, donde ellos residen en una lujosa urbanización.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento de Kevin Costner. (Foto: Gtres)

Durante el evento, ambos se mostraron muy relajados y risueños con los presentes e incluso saludaron con naturalidad a algunos usuarios. De la misma manera y encima del escenario, derrocharon conexión de pareja, dejando entrever la buena relación que mantienen a pesar del revuelo mediático que causó el viaje de Harry a Inglaterra. Cabe destacar que son muchos los que apuntan hacia Meghan como principal motivo por el que Harry rompió con su familia, pero parece que este acercamiento no ha sentado mal a la angelina.

Meghan Markle y el príncipe Harry en el evento de Kevin Costner. (Foto: Gtres)

Uno de los momentos que ha acaparado todas las miradas fue el tierno gesto que el hermano de Guillermo de Inglaterra tuvo con un perro con el que compartió carantoñas. Un ademán distendido que aconteció sobre la plataforma justo antes de que el duque de Sussex entregara un galardón al jefe de bomberos del condado de Santa Bárbara, Mark Hartwig. Entre el público, hemos podido ver a rostros conocidos como el actor Rob Lowe, que fue uno de los premiados por su labor en los incendios de Thomas allá por el 2017; Maria Shiver, ex mujer de Arnold Schwarzenegger, o la comunicadora Oprah Winfrey, que pertenece al círculo de amigos que Meghan y Harry han creado en California.

El príncipe Harry haciendo carantoñas con un perro. (Foto: Gtres)

El look de Meghan Markle

Para esta ocasión solidaria, la madre de Lilibeth y Archie ha lucido un cómodo estilismo muy en línea con su estilo habitual, al que ya nos tiene acostumbrados. Su apuesta contaba con un vestido camisero de popelín con botonadura central en color azul marino. No tenía mangas, estaba sujeto al cuello, dejaba al descubierto su espalda y estaba ceñido a la cintura con una lazada de la misma tela. Un diseño que resaltaba su espléndida figura.

El estilismo de Meghan Markle en el evento de Kevin Costner. (Foto: Gtres)

De corte midi, el atuendo estaba complementado con unos zapatos de vertiginoso tacón de piel mate en tono camel y numerosas joyas de oro y brillantes en su muñeca izquierda, además de una llamativa sortija. Por su parte, el vástago menor de Carlos III y Lady Diana se ha decantado por un total look oscuro compuesto por pantalones, camisa, cinturón y blazer de corte clásico.