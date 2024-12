Las imágenes de Kevin Costner y Jennifer López en Navidad que podrían sorprender a los fans

Kevin Costner y Jennifer Lopez han protagonizado unas inesperadas imágenes que podrían dejar sin palabras a más de uno. ¿Cuántos fans eran conscientes de esta amistad? Pocos conocían que los actores habían entablado una relación que iba más allá del terreno profesional. Han compartido su tiempo libre para disfrutar juntos de la Navidad en una localización muy especial.

La diva del pop y el mítico actor de Hollywood se han dejado ver, junto a un grupo de amigos, en Aspen (Colorado). Este municipio recibe la visita de muchísimos turistas durante el mes de diciembre, lo que no estaba previsto era que fuese el lugar de vacaciones de Jennifer Lopez. Hay que tener en cuenta que la artista está siendo constantemente observada. Su situación matrimonial con Ben Affleck le ha convertido en el personaje del momento y tiene detrás a decenas de paparazzi.

Jennifer Lopez en Aspen. (Foto: Gtres)

Jennifer Lopez ha intentado pasar inadvertida durante su estancia en Colorado, pero lo cierto es que todo el mundo se ha dado cuenta de que estaba allí. Las imágenes han corrido como la pólvora y ya son tema de conversación en diferentes países. Es cuestión de tiempo que salgan a la luz los detalles de su amistad con Costner, uno de los actores más importantes de Hollywood.

Los detalles sobre la escapada

En LOOK sabemos que los amigos han pasado unas horas en Kemo Sabe, un establecimiento cuya historia se remonta a finales del siglo XX. Es una tienda de artículos de lujo cuya esencia cuadra perfectamente con el actor. Venden gorros vaqueros, cinturones, chaquetas, bolsos y otros artículos de moda que están confeccionados con un estilo particular. ¿Lo llamativo? El precio. No es apto para todos los bolsillos.

Página web Kemo Sabe. (Foto: www.kemosabe.com)

Kemo Sabe está de rebajas, pero su catálogo sigue sin estar al alcance de cualquiera. Por ejemplo, hay unas chaquetas para mujer que marcaban 2.700 dólares y ahora están en 1.800, pero sigue siendo un artículo de lujo. La cuestión es que esta tienda alquila ciertas zonas para hacer eventos y reuniones de amigos. Es allí donde Jennifer Lopez ha mostrado su versión más distendida junto a Kevin Costner.

Las estrellas han intentado pasar inadvertidas, pero el equipo de seguridad que les rodea ha hecho saltar todas las alarmas. Enseguida se corrió la voz y las fotos ya ocupan horas en muchas tertulias televisivas en América y otros puntos del mundo.

Jennifer Lopez en Aspen. (Foto: Gtres)

La Navidad de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una admiradora de Yellowstone, de ahí su conexión con Kevin Costner. Durante unas horas, la actriz y cantante ha dejado atrás sus problemas con Ben Affleck para pasar un rato agradable, alejada del ruido que ha provocado sus situación sentimental.

Jennifer Lopez con sus amigos en Colorado. (Foto: Gtres)

Resaltamos que Jennifer no está sola. Tanto su madre como sus hermanas, Leslie y Linda, se han convertido en una fuente de apoyo importante. Pasará con ellas las fiestas de diciembre y llegará a un acuerdo con su ex pareja para ver qué hacen con la familia que formaron en el pasado. De momento, ha dado carpetazo a los conflictos y se ha olvidado de todo en Colorado.

¿Quién es la novia de Kevin Costner?

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la relación entre Kevin Costner y Sharon Stone. Coincidieron durante la gala Governor’s Awards. Varios testigos aseguraron que se intercambiaron los teléfonos móviles y que estuvieron hablando gran parte de la noche. Que son amigos está confirmado, pero los fans sueñan con que este vínculo siga evolucionando y dentro de poco anuncien la mejor noticia. ¿Qué opinará Jennifer Lopez de todo esto?