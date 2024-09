Jennifer López y Ben Affleck, vistos dándose besos y luciendo su anillo de compromiso

En los últimos meses, los pasos de Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en los más seguidos de la crónica social internacional tras salir a la luz su inesperada ruptura. Hasta que no trascendió que la intérprete de El Anillo había solicitado el divorcio en los tribunales de Los Ángeles, el fin de su matrimonio se basaba en tan solo rumores. Unos rumores que parecían ser una realidad pero que ahora vuelven a ser dudosos después de conocerse el último plan en familia que ha compartido la ex pareja.

Las dos estrellas de Hollywood han reaparecido públicamente el pasado sábado, 14 de septiembre, en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles, lugar donde han disfrutado de un almuerzo familiar junto a sus respectivos hijos. Como no podía ser de otra manera, la escena fue captada por los paparazzis que estuvieron presentes, los cuales han podido inmortalizar que ambos llegaron en el mismo coche al lugar citado. Para la ocasión, los dos optaron por un look casual. Mientras que Jennifer López acudía a la cita con un pantalón de campana y tiro alto, conjuntado con un jersey y unas botas de tacón, su ex pareja lo hacía con vaquero y una camisa en tono azul oscuro.

Jennifer López y Ben Affleck en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Según han confirmado fuentes cercanas a la revista People, durante el almuerzo Jennifer y Ben mantuvieron una actitud amigable. «Todos se reunieron en un almuerzo divertido para que los niños pudieran pasar el rato. Jennifer está tratando de ser amigable con Ben. Sin embargo, todavía están avanzando con el divorcio. Están resolviendo los detalles financieros de manera amistosa», aseguran.

Por otro lado, Page Six y Daily Mail han añadido que se trató de un encuentro en el que «fueron vistos cogidos de la mano y besándose» en el interior del hotel señalado. Bien es cierto que no existe ningún material gráfico que pruebe que estas muestras de cariño se han producido, las cuales de ser ciertas sembrarían la duda sobre si estarían intentando darse una segunda oportunidad a su historia de amor. Además, The Mirror ha detallado que la cantante llevaba su anillo de compromiso en el dedo meñique.

Cabe destacar que hay medios que apuntan a que la situación fue completamente distinta. Y es que informaciones como las que ofrece Daily Mail aseguran que la actriz se secó las lágrimas al subir al coche después de tener una conversación tensa y seria con el que fue su pareja. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que todavía es un auténtico misterio el verdadero significado que habrá tenido para ellos este reencuentro.

Su otra ruptura

Esta no es la primera vez que Jennifer López y Ben Affleck protagonizan una ruptura. A principios de los años 2000 formaban una de las parejas más admiradas de Hollywood y en 2003, justo tres días antes de la que habría sido su primera boda, decidieron terminar con su relación por motivos que, según sus propias palabras, estaban vinculados con el peso de la fama. «Teníamos planeada una boda por todo lo alto, pero la presión pudo con nosotros», contaba Jennifer, entre lágrimas, en su documental de Netflix.