El pantalón de lino que estiliza y alarga las piernas a las bajitas es de Mango y se está agotando

Cuando llega el calor, los chicos se enamoran… sí y llegan las prendas más ligeras, cómodas y frescas. Entre ellas, el pantalón de lino que estiliza por ser versátil, elegante y perfecto, tanto para looks casual como más sofisticados. Su tejido natural, suave y transpirable los convierte en una opción ideal para los días cálidos, manteniendo siempre el estilo. Mango, reconocida por su diseño moderno y su compromiso con la calidad, ha lanzado en rebajas uno de sus modelos estrella: el Pantalón lino cordón, ahora a solo 19,99 euros (antes 29,99 euros), con un 33% de descuento, haciendo más accesible esta prenda esencial de temporada.

Este pantalón es una propuesta ideal para quienes buscan combinar comodidad y elegancia. Tiene un diseño largo y recto, con tiro medio y cintura elástica que se ajusta perfectamente gracias al cordón ajustable. Está confeccionado en 100% lino, un tejido natural que garantiza frescura y transpirabilidad. Además, incluye dos bolsillos laterales prácticos y está disponible también en tallas Plus, adaptándose a diversos tipos de cuerpo. Los colores disponibles, marrón medio, negro y gris claro/pastel, lo hacen fácil de combinar con blusas ligeras, tops básicos, camisetas de algodón o camisas oversized. Con sandalias planas, alpargatas o incluso zapatillas blancas, el look se adapta a distintas ocasiones.

El pantalón de lino de Mango: prendas de calidad, con estilo y accesibilidad

Mango es una de las marcas de moda más populares a nivel global, destacando por su capacidad para ofrecer prendas modernas, de calidad y con un diseño que sigue las últimas tendencias. Además, Mango ofrece rebajas periódicas, como la actual del pantalón de lino, lo que permite a los consumidores acceder a productos de alta gama a precios más asequibles, permitiendo que más personas puedan disfrutar de moda de calidad.

Las características del pantalón de lino cordón de Mango

Diseño largo y recto

Con un corte recto, este pantalón ofrece un ajuste favorecedor que permite libertad de movimiento sin sacrificar estilo.

Tiro alto y medio

El tiro alto en su versión original y el tiro medio en la versión estándar, proporciona comodidad y elegancia. Se adapta a distintos estilos, dándole un toque moderno a tu look.

Cintura con goma elástica y cordón ajustable

Su cintura con goma elástica asegura un ajuste cómodo, mientras que el cordón ajustable ofrece un toque personalizable y un extra de comodidad.

Sin cierre

La ausencia de cierre hace que este pantalón sea aún más cómodo y fácil de poner, manteniendo su estilo relajado y práctico.

Bolsillos laterales

Para mayor funcionalidad, el pantalón de lino incluye dos bolsillos laterales, ideales para guardar pequeños objetos o simplemente para añadir un toque casual al diseño.

Disponibles en tallas plus

Mango ha diseñado este pantalón pensando en la inclusividad, por lo que también está disponible en tallas Plus, garantizando que todas las personas puedan disfrutar de este cómodo y elegante pantalón.

Colores disponibles

La prensa está disponible en tres colores que se adaptan a diversos estilos y preferencias: marrón medio, negro y gris claro/pastel, lo que permite múltiples combinaciones.

Composición y origen

El pantalón está diseñado con materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y confort:

Composición

100% lino. Este material natural conocido por su frescura, ligereza y transpirabilidad. Perfecto para los días calurosos, manteniendo la piel fresca y cómoda.

Forro. 85% poliéster, 15% algodón. Esta combinación asegura suavidad y resistencia, dándole un toque adicional de comodidad.

Origen

Mango, con su sede en Barcelona, diseña todas sus prendas con una mirada moderna y global.

Ideas para combinar el pantalón de lino cordón

Look casual de día

Prenda superior: combina el pantalón con una camiseta básica blanca o una blusa de lino en tonos suaves. Añade un suéter de punto si el clima es más fresco.

Calzado: las sandalias planas o unas alpargatas son perfectas para completar este look relajado.

Accesorios: un bolso de rafia y unas gafas de sol darán el toque perfecto para un look veraniego.

Look elegante para la noche

Prenda superior: opta por una blusa de seda o un top de tirantes en colores metálicos o negro para darle un aire sofisticado.

Calzado: sandalias de tacón o zapatos de plataforma elevarán el look.

Accesorios: un bolso de mano elegante y joyas minimalistas son ideales para un estilo nocturno.

Look de oficina

Prenda superior: una camisa de botones o una blusa estructurada en tonos neutros.

Calzado: zapatos de tacón medio o mocasines para un look profesional.

Accesorios: un reloj elegante y una cartera estructurada son detalles que aportarán sofisticación.

Cuidados para conservar la prenda