Jessica Bueno desvela lo que nadie sabe sobre su encuentro con Nacho Palau en Valencia

Jessica Bueno ha desvelado lo que nadie sabía de su encuentro con Nacho Palau: se han reunido para preparar la próxima edición de Supervivientes. La modelo le ha pedido ayuda y consejos para llegar lejos dentro de All Star, un programa que reunirá a los rostros más influyentes de las temporadas que se han emitido hasta la fecha. Tal y como hemos contado en OKDIARIO, Gloria Camila, hija del torero José Ortega Cano, también saltará desde el famoso helicóptero.

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos decir que Jessica Bueno se ha convertido en una de las grandes protagonistas del fin de semana al publicar un vídeo junto al ex de Miguel Bosé. «Bueno, estoy en Valencia, que he venido a hacer cosas muy interesantes para prepararme para esta aventura y adivinar a quién he venido a visitar. ¡A otro superviviente muy top! Fue finalista y fue un campeón brutal: Nacho Palau». Después de esto, ha explicado que se ha puesto en manos de expertos para estar 100% preparada antes de regresar a Honduras.

Imagen publicada por Jessica Bueno. (Foto: Instagram)

Jessica Bueno se ganó un hueco en la crónica social a raíz de su relación con Kiko Rivera. Se conocieron en Supervivientes y en un primer momento negaron que entre ellos hubiese algo más que una amistad, pero el paso del tiempo demostró que estaban juntos. De hecho, tienen un hijo en común llamado Francisco. Más adelante, Bueno se enamoró del futbolista Jota Peleteiro, con quien formó una familia. Sin embargo, el destino quiso que esta historia tuviese fecha de caducidad.

Después de todo lo que ha pasado, es normal que Telecinco haya apostado por Jessica. La influencer se alejó de los medios durante una temporada, pero regresó de la mano de Gran Hermano VIP después de separarse de Jota Peleteiro. En la famosa casa de Guadalix de la Sierra conoció a Luitingo, se enamoraron y fueron novios durante un tiempo, pero ya no están juntos.

La ayuda de Nacho Palau

Después de romper con Jota Peleteiro, la modelo movió sus hilos y decidió retomar su carrera. De esta forma, aterrizó en los platós de Telecinco y dio varias entrevistas para explicar cómo había sido su relación con el futbolista. Fue entonces cuando le invitaron a comentar las galas de Supervivientes y en este contexto conoció a Nacho Palau, quien tenía exactamente el mismo papel.

Nacho Palau en una entrevista. (Foto: Telecinco)

Nacho y Jessica se han hecho muy amigos y el escultor le ha recibido con los brazos abiertos durante su última escapada. Bueno le ha pedido ayuda para sobrevivir en Honduras y después han disfrutado de una bebida muy típica. «Merendando horchata con fartons. Un día increíble en Valencia y Nacho Palau un gran anfitrión. Gracias por todo».

El ex de Miguel Bosé tiene una trayectoria parecida a la de su amiga. Él también se dio a conocer a través de un asunto relacionado con su vida sentimental y ha estado apartado de los focos mucho tiempo. Sin embargo, después de romper con el cantante dio un paso adelante y empezó a coquetear con los medios. Nacho siempre ha sido prudente, pero en los últimos tiempos sí ha dado detalles sobre Bosé que han dejado al público sin palabras. Por ejemplo, ha dicho que el artista presuntamente le fue desleal.