Jessica Bueno ha dado el paso. La modelo sevillana ha sido confirmada como la primera concursante oficial de la nueva edición de Supervivientes: All Stars, el formato de Telecinco que reúne a antiguos participantes del reality más extremo de la televisión. Su regreso a los Cayos Cochinos llega casi década y media después de su debut en la edición de 2011, y en un momento personal especialmente delicado. La noticia fue confirmada por ella misma el pasado 25 de julio en el plató de ¡De Viernes!, donde no solo expresó su ilusión, sino también su fortaleza emocional para afrontar este nuevo reto.

Jessica confesó haber mantenido el secreto durante semanas por un contrato de confidencialidad. Tan solo su madre y sus tres hijos sabían de su participación antes del anuncio oficial. El mayor, fruto de su relación con Kiko Rivera, ha mostrado entusiasmo y orgullo por la decisión de su madre. Los pequeños, nacidos durante su relación con el ex futbolista Jota Peleteiro, han reaccionado de forma más emocional, especialmente el mediano, al que Jessica describe como «muy pegado» a ella.

Sin embargo, la noticia ha tenido un efecto colateral que ha reavivado las tensiones con su ex marido, Jota Peleteiro. Según el periodista Antonio Rossi, el ex futbolista gallego se enteró al mismo tiempo que el resto del país: viendo la televisión. Al parecer, la falta de comunicación previa ha generado malestar en Peleteiro, quien se habría planteado la posibilidad de mudarse a Sevilla, ciudad en la que viven sus hijos y donde están escolarizados, para facilitar la logística durante la ausencia de Jessica. Sin tiempo suficiente para organizar el traslado, ahora se enfrenta a una situación más compleja, en la que deberá decidir si puede asumir el cuidado directo de los niños o si quedarán temporalmente al cuidado de los abuelos.

La propia Jessica ha lanzado un mensaje conciliador desde el plató de Telecinco, señalando que no tendría problema en que Jota se trasladase a Sevilla para estar más cerca de sus hijos. Aunque asegura que su relación con el padre de los pequeños es «cordial», lo cierto es que mantienen abiertos procesos judiciales relacionados con la manutención y otros gastos fundamentales de los menores. Jessica ha afirmado que, aunque Jota paga la pensión estipulada, no asume otros costes como el colegio o la ropa. Por esta razón, ambos se verán en los tribunales el próximo diciembre.

En medio de este torbellino emocional, la modelo asegura que esta nueva experiencia televisiva es, sobre todo, un reto personal. «Antes era una niña, ahora me siento más fuerte que nunca», dijo en su intervención televisiva. En una emotiva carta publicada en sus redes sociales, Jessica reflexionaba sobre su evolución vital: «A lo largo de mi vida me he enfrentado a muchos obstáculos, y detrás de mi imagen pública hay una mujer que se ha levantado muchas veces». Su objetivo ahora es claro: demostrarse a sí misma que puede superarse y mostrar su faceta más resiliente y luchadora.