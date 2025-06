Jota Peleteiro aparece en Sevilla… y el motivo tiene nombre propio y apellidos

Jota Peleteiro ha regresado a España, concretamente a Sevilla, en un viaje discreto pero significativo: el ex futbolista ha acudido a la ciudad hispalense para estar presente en la fiesta de fin de curso de sus hijos en común con Jessica Bueno. Aunque no se le ha visto en ningún momento junto a la modelo ni con los pequeños, las cámaras de Gtres lo han reconocido en las inmediaciones del colegio, mostrando un semblante serio y centrado en su teléfono móvil. Este regreso ha llamado la atención, ya que Peleteiro llevaba meses sin dejarse ver en territorio español. Su última aparición pública fue en marzo de este año, cuando concedió una entrevista al programa De Viernes, de Telecinco, donde habló con franqueza sobre su ruptura con Jessica y las secuelas emocionales que esta le dejó.

Durante aquella conversación televisiva, el ex centrocampista confesó haber atravesado un auténtico calvario tras su separación. No solo se mostró afectado por el deterioro del vínculo con la madre de sus hijos, sino que también reveló haber tenido problemas de salud mental, una confesión que sorprendió a muchos y que mostró una faceta vulnerable y sincera del que fuera una figura destacada del fútbol en nuestro país. «Me vi superado por la situación», admitió entonces Peleteiro, reconociendo que el proceso fue más duro de lo que nunca habría imaginado. «‘Han sido un par de años muy duros, nunca he querido entrar al juego porque creo que no es favorable para los hijos, pero ha llegado un momento de tantas mentiras sobre mi persona como padre y como Jota Peleteiro», dijo.

Jota Peleteiro en Sevilla. (Foto: Gtres)

Desde esa entrevista, Jota ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida en España. En la actualidad, cabe destacar, reside en Riad, la capital de Arabia Saudí, donde ha rehecho su vida junto a su esposa, la modelo bosnia Ajla Etemović. Ambos dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Mansour Malik, en noviembre de 2024, un nacimiento que marcaría una nueva etapa para el ex deportista. Desde entonces, ha compartido algunas imágenes familiares a través de medios y redes sociales, mostrándose sonriente y feliz en su nuevo entorno, muy alejado del foco mediático español.

Con todo, el hecho de que Jota Peleteiro haya regresado a Sevilla para una ocasión tan concreta como la fiesta escolar de sus hijos evidencia que, a pesar de las distancias y las complicaciones personales, sigue implicado en la vida de los pequeños. No obstante, su presencia no parece haber derivado en un reencuentro público con Jessica Bueno, con quien mantiene una relación tensa y marcada por desacuerdos que han trascendido a los medios. En ocasiones anteriores a la entrevista antes citada, ambos ya habían protagonizado episodios polémicos, especialmente en lo relacionado con la educación y crianza de sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jota Peleteiro (@kingjota23)

La historia de (des)amor de Jessica Bueno y Jota Peleteiro

Desde su separación en 2022, Jessica Bueno y Jota Peleteiro han protagonizado varios desencuentros públicos, convirtiendo su relación en una constante batalla mediática. Las tensiones han aumentado recientemente debido a la organización de las visitas de sus hijos. En una entrevista para el programa ¡De Viernes!, en Telecinco, Jessica expresó hace escasos días, entre lágrimas, que nunca ha impedido que su ex marido vea a los niños, pero destacó que lo más importante para ella es que él asuma su responsabilidad como padre.