El 2022 terminaba de una manera muy amarga para Jessica Bueno. Y es que tras más de diez años compartiendo una relación sentimental con Jota Peleteiro, la pareja decidía poner punto final a su matrimonio. Una decisión que obligó a la modelo a vivir uno de los momentos más difíciles de su vida, siendo incluso incapaz de levantarse de la cama. Así lo ha asegurado ella misma desde la casa de Guadalix de la Sierra, donde ha hablado (como nunca) con José Antonio Avilés sobre su divorcio.

«Todo no sucede de un día para otro. Mi madre ha vivido conmigo situaciones de cerca y ya sabía lo que se avecinaba», comenzaba a decir a su compañero, añadiendo que poco a poco se fue quedando sin fuerzas para luchar: «Yo he hecho todo por todos. Me olvido de mí en muchas ocasiones y me entrego al cien por cien por las personas que quiero. Antepuse las prioridades de otra persona a mí», explicaba, confesando que ha habido momentos en los que se ha sentido «abandonada».

Jessica Bueno y José Antonio Avilés/ Mediaset

Pese a que ha pasado casi un año, el motivo que provocó dicho divorcio sigue siendo todo un misterio y Jessica ha reiterado que no se siente preparada para hablar sin tapujos sobre lo que pasó, principalmente por los hijos que tienen en común: «Ellos no se merecen que se cuestione quién es su padre o quién es su madre», señalaba. Siguiendo la actitud discreta con la que siempre ha tratado este capítulo de su vida, la modelo no ha querido pronunciarse sobre los rumores que apuntan hacia una infidelidad como causante de la ruptura, declarando que confía en que «el tiempo pone a cada uno en su lugar». «En este caso, creo que por terceras personas ya se han visto hechos públicos y no hace falta que yo diga nada», proseguía, creando conjeturas de que dichas palabras hacen referencia a la relación que mantuvo Peleteiro con Miriam Ruiz nada más separarse.

Jessica Bueno y Jota Peleteiro en una celebración / Gtres

Jessica ha confesado haberse sentido «humillada» ya que dentro de sus principios, la lealtad es uno de los puntos más importantes para ella. «Siento que me han fallado. Soy una mujer bastante fuerte y nadie se merece que yo esté hundida en una cama sintiendo pena por mí. Quien no valore lo que tiene en su casa, es que no se merece estar ahí», reconocía entre lágrimas. «He estado con tratamiento psicológico y personas que me han ayudado a poder seguir viéndole sentido a lo feliz que es mi vida y a lo agradecida que me tengo que sentir por las tres cosas maravillosas (sus hijos) que tengo en ella. Pero yo estuve dos meses en una cama», confesaba visiblemente emocionada.

Después de haber atravesado por un momento tan complicado, psicológica y emocionalmente hablando, llegó a su vida Pablo Marqués, quien, sin esperarlo, se convirtió en una especie de ‘salvavidas’ para ella. «Mi corazón estaba hecho pedazos y no quería que me lo volviesen a romper. Para él yo soy quien merezco que me cuiden. Soy yo quien me merezco que me digan lo mejor y antes no era así, yo no era la importante, era otra persona», concluía.