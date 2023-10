Pablo Marqués le dedica un mensaje a Jessica Bueno un tanto intrigante

Una de las grandes preocupaciones de Jessica Bueno al entrar a la casa de GH VIP era decir algo que pudiera molestar a su novio, Pablo Marqués. Su relación está aún los meses iniciales, sin haber cumplido todavía un año desde que salió a la luz el romance. Quizá por eso, la inseguridad siga haciendo acto de aparición de vez en cuando.

Jessica Bueno a su entrada en ‘GH VIP’ / Telecinco

Bien es cierto que antes de su entrada en la casa de Guadalix corrieron como la pólvora algunos rumores de ruptura entre ellos. El hecho de hacer viajes por separado y no aparecer juntos pusieron la pista de una posible ruptura que finalmente no sucedió. Más bien todo lo contrario.

Desde que Jessica entró en GH ha podido compartir algunos mensajes con su novio que destilan amor en cada una de sus líneas. Ella escribió un romántico post para el hombre que le ha devuelto la ilusión en forma de despedida: «Me despido con unas palabras para Pablo, es muy difícil no saber nada de ti, pero estos días me han servido para darme cuenta de lo maravilloso que has sido y eres conmigo. Imagino tu cara y tus abrazos cada segundo. Los he necesitado en muchos momentos, sabes la paz que me dan. Me concentro en ellos en muchos momentos. Te echo de menos y al igual que con mis niños, intento no entrar en bucle para no venirme abajo. Sueño con volver a mirar tus ojos de cerca. Gracias por ser y estar. Te quiero».

Pablo Marqués no dudó en romper su silencio y contestar a su chica: «Me gusta que la gente vea la calidad humana tan grande que tienes y la compartas con todos. Desde el primer momento supe que nuestros abrazos tenían una energía especial. No has parado de enseñarme con tu nobleza y bondad, tu sinceridad y naturalidad ante la vida. Te echo tanto de menos pero a la vez quiero que disfrutes tu momento. Qué orgulloso me haces sentir viendo tu fortaleza y el corazón tan grande que tienes. Eres mi inspiración. Mi motor. Nos veremos pronto o mejor que sea tarde. Qué bonito es vivir este momento aunque sea duro. Aquí volveré a estar para abrazarte más fuerte. Para mi ya hemos ganado, ya te lo explicaré». Una frase llena de incertidumbre. ¿Qué querrá decir?

Pablo Marqués le regala un cuadro a Jessica Bueno

Con lo que quizá no contaba Jessica Bueno era con que su novio le obsequiara con este cuadro pintado por él mismo. Se trata de todo un detalle que además viene a demostrar que Marqués es todo un apasionado del arte. Lo acompañó con la siguiente dedicatoria:

«Siempre he pensado que cuando amamos es porque queremos lo mejor de esa persona por lo que el amor nunca es egoísta ni egocéntrico. El amor es querer que la otra persona se desarrolle, crezca y progrese, en definitiva, que viva. El amor es estar ahí cuando uno lo necesite, dedicarle su tiempo que al fin y al cabo es lo más valioso que tenemos que ofrecer a la otra persona. El amor es alegrarse por las alegrías de la otra persona, es dejar que sea una misma. El amor es respeto y no debemos dejar que factores externos alteren nuestra perspectiva. Me encanta verte vivir cosas buenas… cosas para ti y solo para ti. Por fin… ya iba siendo hora. Que sigas brillando así de bien y yo lo siga viendo desde mi mundo dándote la libertad y el espacio que te mereces. Y ese cuadro representa lo que quiero para ti: amor», escribió.