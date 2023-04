El 17 de marzo moría Laura Valenzuela en el Hospital de La Princesa de Madrid. Noticia que dejaba completamente abatida a su hija, Lara Dibildos y a todo su círculo más cercano. Ahora, cuando se va a cumplir un mes de la pérdida de la mítica presentadora, que se alejó del foco mediático en 2012, se ha celebrado un homenaje en un sentido funeral que tenía lugar este jueves por la tarde en la capital. Quien no ha querido faltar a la cita para arropar a su ex era Pablo Marqués.

Ante la presencia de las cámaras, el conocido modelo esquivaba todo tipo de preguntas. Y es que, en las últimas semanas se le ha relacionado con Jessica Bueno tras su separación con Jota Peleteiro. De hecho, el propio ex futbolista confirmó la mala relación que tiene con la modelo cuando él mismo publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía Jessica junto a Pablo.

«¿Cómo era la frase? El tiempo pone a todo en su lugar, Jessica Bueno. Pues sí, la verdad que sí. El Dibildos y Jessica Bueno. Cómo tiene el ojo el Dibildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a los palanquines», escribía Jota, dejando claro que la guerra con su ex parece no tener fin.

Pese a que Jessica Bueno no ha confirmado su historia de amor sí que han dejado patente que lo suyo es algo más que una amistad. Prueba de ello se ha podido ir viendo a través de las respectivas redes sociales de ambos. El propio modelo publicaba un storie en su perfil de Instagram en el que publicaba una imagen de un desayuno. «Endulzándome la vida», comentaba, dejando patente la buena sintonía que tienen ambos.

La separación de Jessica Bueno y Jota Peleteiro

Desde que pusieron fin a su matrimonio el pasado otoño, la relación entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro ha ido de mal en peor. Nada hacía presagiar que tras una década juntos y dos hijos en común, la ex pareja sigue sin encontrar el equilibrio pese a continuar por caminos separados. De hecho, el propio ex futbolista también se encuentra inmerso en una nueva relación con Míriam Ruiz, con quien ya ha compartido varios momentos y fotografías en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jota Peleteiro (@kingjota23)

Sin ir más lejos, hace tan solo unas horas, Peleteiro publicaba un romántico mensaje, dejando claro que se encuentra de lo más enamorado en esta nueva etapa de su vida. «Y solo mírame con esos ojitos lindos ,

que con eso yo estoy bien…», ha indicado en una imagen en la que aparece junto a su actual pareja, ambos posando de lo más acaramelados en un espejo. Lo que queda claro es que, desde el pasado 2 de diciembre que firmaron su divorcio, la historia de amor entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro ya forma parte del pasado.