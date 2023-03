La emotiva muestra de gratitud de Jessica Bueno a su pilar fundamental en la tormenta

No cabe duda de que los primeros meses de 2023 están siendo para Jessica Bueno cuanto menos complicados. Pese a ser a finales del pasado 2022 cuando el ex futbolista y la modelo optaron por tomar caminos separados, no ha sido hasta ahora cuando se ha evidenciado que lo suyo no ha sido en absoluto un divorcio amistoso. Tanto es así, que pese a haber rehecho ya su vida, el gallego no tenía reparo en compartir una imagen de la ex de Kiko Rivera junto a Pablo Marqués en sus redes sociales y tacharles de «mantenidos». Una actitud que ha sido criticada duramente por algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, como es el caso de Laura Matamoros.

Ajena a todas las polémicas, Jessica ha optado por guardar silencio ante las acusaciones del que fuera su compañero de vida para seguir cuidando de sus hijos e inmersa en sus proyectos profesionales con total normalidad. Algo que no habría conseguido probablemente sin el apoyo de algunos de sus seres queridos, como es el caso de su amiga y socia Lorena Bermúdez, a quien ha querido agradecer todos los esfuerzos a través de una carta en Instagram que no ha pasado desapercibida.

Con una tierna imagen junto a la otra protagonista en cuestión a modo de selfie, la influencer ha abierto su corazón a sus más de 200 mil seguidores en la red social mencionada: «CUÍDALAS. Hay personas que se alegran de todo lo bueno que te pasa. Personas que cuando la vida te pesa hacen todo lo posible para que te sientas bien. Personas que, por muy grande que sea la distancia física, hacen que las sientas cerca. Cuídalas. Siempre. Mi Lore», escribía en un testimonio al que, como no podía ser de otra manera, ha reaccionado su amiga en cuestión de instantes: «Te adoro amore!! SIEMPRE a tu lado, porque no mereces menos y no puedo ser más afortunada y feliz de tener a mi vera a una amiga como tú», zanjaba, visiblemente contenta de poder contar en su vida con la presencia de la sevillana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

De esta manera, ambas han demostrado gozar de una excepcional relación amistosa pese a haber vivido circunstancias tan difíciles como la ruptura de Jessica Bueno con Jota Peleteiro. Es por ello que, pese a estar viviendo la montaña rusa de emociones propia de un divorcio, la que fuera nuera de Isabel Pantoja se sumergía de lleno en una nueva aventura empresarial de la mano de Lorena, la cual no es otra que la creación de una empresa de organización de eventos bautizada como Birya Studi, un proyecto que ambas anunciaban a bombo y platillo con la mayor de las ilusiones y que parece ir viento en popa, siendo la perfecta vía de escape de la creadora de contenido pese a estar afrontando un torbellino amoroso que tiene como principal enemigo a su ex marido, Jota Peleteiro.