La reacción de Jessica Bueno al ataque 2.0 de Jota Peleteiro

El 2023 no empezaba de la mejor manera para Jessica Bueno. Después de años de matrimonio y dos hijos en común, Jota Peleteiro y la ex de Kiko Rivera decidían poner punto final a su historia de amor. Y es que, aunque todo apuntaba a que el ex futbolista había sido quien había decidido cortar por lo sano al haber encontrado un nuevo amor, finalmente era él mismo quien finalizaba las sospechas al compartir una storie en Instagram que se hacía viral el pasado domingo, 19 de marzo.

En la imagen en cuestión, la modelo aparecía degustando una comida con Pablo Marqués en un restaurante. Una cita aparentemente normal, de no ser por las palabras con las que quiso acompañar el gallego la fotografía: «El divildos y Jessica Bueno… Cómo tiene el ojo el divildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines», comenzaba explicando, provocando así la inmediata reacción del otro protagonista en cuestión, que aclaraba que los comentarios del ex marido de Jessica «no tenían fundamento»: «No conozco a la persona que ha publicado este storie y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento. Quiero pedir disculpas a Lara si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y a su entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos». Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la madre de uno de los nietos de Isabel Pantoja ha querido coger el testigo de su acompañante para hablar largo y tendido sobre el asunto.

A través de El Programa de Ana Rosa, Pepe del Real ha querido hacer referencia a una conversación telefónica que mantuvo con Jessica, aclarando así que entre ellos existe una muy buena relación amistosa: «Yo siempre he hablado con ella desde que anunció la separación con Jota, siempre ha sido súper prudente, siempre ha hablado fenomenal de su ex y siempre ha velado por los intereses de los menores, de los hijos que tiene en común con Jota», comenzaba explicando, para después citar textualmente a Bueno: «Yo voy a seguir siendo prudente, voy a optar por los hijos que tenemos en común… Pero me sorprende esa publicación, me incomoda y no me agrada», habría dicho la influencer.

Por su parte, Antonio Rossi ha tenido oportunidad de hablar con Pablo Marqués, que se ha mostrado visiblemente sorprendido por todo lo ocurrido: «Me dijo que la había conocido este fin de semana, que es una persona maravillosa, que no le iba a afectar esto ni iba a entrar, que no entendía nada, no entendía los ataques ni que le denominara ‘El divildos’», señalaba, sobre todo teniendo en cuenta el complicado momento por el que está atravesando Lara Dibildos tras el fallecimiento de su madre, Laura Valenzuela.