María del Monte tajante como nunca acerca de su romance con Isabel Pantoja

Las últimas declaraciones de María del Monte en una reciente entrevista en un conocido programa de televisión no han hecho más que levantar ampollas. Durante su intervención, la tonadillera habló incluso del dinero que ha perdido por no hablar del vínculo que le une a Isabel Pantoja desde siempre. Sin embargo, eso no ha sido todo porque muchos han apuntado a que entre ambas artistas hubo algo más. Motivo por el que la intérprete de Cántame ha querido zanjar todo tipo de polémicas dando así un paso al frente.

Lo ha hecho en Y ahora Sonsoles, programa presentado por la propia Sonsoles Ónega que se emite en Antena 3. La cantante ha querido dejar claro que ella nunca ha reconocido ninguna relación que no sea la que tiene con su mujer y que, no tiene conocimiento alguno de cómo le habrá podido sentar la entrevista a la madre de Kiko Rivera.

Ha explicado que ella solo contó una historia que pasó en sus inicios, pero no ha reconocido nada. «De eso a que alguien diga que yo he reconocido una relación, no, no, al pan pan y al vino, vino», ha indicado, visiblemente molestia, por esta última polémica que la ha colocado en el ojo del huracán pese a que la discreción es algo que le ha acompañado a lo largo de toda su vida.

Cabe recordar que, Isabel Pantoja nunca ha expresado que se haya sentido atraída por mujeres. Además, todas las parejas que se le han reconocido públicamente siempre han sido hombres. El último, Julián Muñoz. Una historia de amor que duró entre 2003 y 2009. Un romance inesperado que acabó en una sonada ruptura.

«Cuando en febrero rompí con Julián, no había dejado de quererle: mi corazón podía más que la cabeza», dijo en ¡HOLA!. Pero «quiero que Julián se olvide por completo de que existo y que me deje tranquila. Que no me nombre más. Si no, también le voy a nombrar yo a él».

De hecho, las declaraciones que dio la pasada celebración del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid generaron una vorágine de reacciones. La artista recibió el Premio Míster Gay 2022 en Madrid, y lo hizo de lo más emocionada. Una vez recibió el galardón formalizó un discurso, donde apoyó los derechos del colectivo. «Yo soy una más de ustedes que lo sepáis, ahora y siempre», expresó Isabel Pantoja, provocando el aplauso de los allí presentes.

«Le sienta muy mal que se interpretara como una confesión o como ‘ser uno más’ en el sentido de ser homosexual. Es consciente de que el público del colectivo LGTBIQ+ le es fiel desde hace muchos años. Fue simplemente un comentario por empatía y por el aprecio que les tiene», contó la periodista Paloma García-Pelayo en El programa de Ana Rosa.